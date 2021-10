Matías Alinovi, ganador de la primera edición del Premio internacional de cuento Abelardo Castillo

Matías Alinovi, ganador del Premio internacional de cuento Abelardo Castillo

Tras haber recibido más de tres mil cuentos, la primera edición del Premio Internacional de Cuento Abelardo Castillo, convocado por la revista de cultura Be Cult, dio a conocer el podio de obras seleccionadas y sus autores: Heidegger, de Matías Javier Alinovi que se presentó bajó el seudónimo de Rogelio Passalacqua, fue el ganador del galardón dotado de 150 mil pesos y una obra del artista Fernando García Curten. El segundo premio fue para el cuento, Animales paternos, de Juan Revol, seudónimo Perro, que recibe 80 mil pesos. Mientras que el tercer lugar lo ocupó El rosa que llevamos dentro, de Máximo Huerta, seudónimo Laia Zelig con 50 mil pesos.

El jurado otorgó además 6 menciones a El atropello, de Reina Roffé; Las barrosas de Juliana Gualpari; Lo que no fue, de Marcelo Pitrola; Osito, de Melina Ruiz Natalí, El descarrilamiento de los Kroll, de Marcos Alberto Martínez, de Argentina; y Un poema para Laika del venezolano, Gabriel Payares y La bestia, del chileno Raúl Molina Otárola.

El jurado, integrado por el cubano Leonardo Padura, el argentino Sebastián Basualdo y la cubano-argentina Claribel Terré Morell, directora de la revista, seleccionó entre 3.064 obras, escritos bajo seudónimo, provenientes de 27 países. Argentina fue el país con mayor número de participantes, cuya representación abarcó todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También enviaron cuentos escritores de Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Honduras, Inglaterra, Israel, Italia, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza, Uruguay y Venezuela.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el 11 de noviembre del 2021 a las 18 horas en la Biblioteca Pública Parque de la Estación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tantos los directores de la revista como el jurado reconocieron el apoyo de Sylvia Iparraguirre, escritora y compañera de Abelardo Castillo, quien estará presente en la entrega de los premios y menciones.

En el acto, también se dará a conocer la fecha del Maratón Internacional de Lectura Abelardo Castillo, una idea del Grupo Homenaje, creado por la revista, en el que, lectores desde diferentes partes del mundo leerán la obra del escritor argentino, maestro de narradores y una de las figuras más importante de la literatura americana.

La directora de Be Cult, Claribel Terré Morell, al dar a conocer los premios dijo: “Un concurso literario siempre es movilizar letras y preguntas; en parte eso también es una revista. Por eso cuando con Antonio Birabent y Esteban De Gori, los otros directores asociados, decidimos hacer la convocatoria en el primer año de Be Cult y en el momento más duro de la pandemia, sabíamos que la participación podría ser grande y teníamos muy presente una frase de Abelardo Castillo que se cumplió: ¿Qué sentido tiene la literatura en un mundo sin sentido? No hay más que dos respuesta. La primera: ningún sentido. La segunda es precisamente la que hoy no parece estar de moda: el sentido de la literatura es imaginarle un sentido al mundo y, por lo tanto, al escritor que la escribe”.

El prejurado de selección estuvo integrado por destacados escritores como Marcelo Caruso, Flavia Pitella, Fernanda García Curten, Vivian Lofiego, Claudia Solans, Esteban De Gori y Juan Pedro Finat (coordinador).

Los premios, las menciones y algunas de las historias, no seleccionadas pero de indiscutible calidad, serán publicadas en el sitio de la revista Be Cult, en su sección LEER.

Los autores premiados

Matias Javier Alinovi (Primer Premio)

Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de Historia de la energía y de Historia de las epidemias, en la colección Estación Ciencia de editorial Capital Intelectual. También de Historia universal de la infamia científica, por Siglo XXI. Publicó las novelas La Reja (Alfaguara) y París y el odio, por la editorial Entropía, con el apoyo del Fondo Nacional de las artes y además es autor del libro para chicos El secreto de Borges, publicado por Pequeño editor. Este año, 2021, ganó el segundo premio en el concurso del Fondo Nacional de las Artes con el libro de cuentos La paradoja de los gemelos y otros cuentos.

Juan Revol (Segundo Premio)

Juan Revol

Juan Revol (Córdoba, 1993) es licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Publicó la novela Cuásar (Borde Perdido, 2014) y los libros de poemas Shinigami (A.t.e.o., 2013) y La tarde de los profetas (Nudista, 2018). Obtuvo una mención de honor en el Premio de Literatura “Luis José de Tejeda” por el libro de cuentos La Guerra de los Pozos (2015) y el primer premio del IX Concurso Nacional de Poesía “Taller Latinoamericano de Poesía” de la Fundación Neruda (2019) por la antología de poemas Parentesco.

Máximo Huerta (Tercer Premio)

Máximo Huerta

Guionista, realizador audiovisual y dramaturgo, formado en cine y teatro en escuelas como London Film Academy, Raindance London, ECAM Madrid, Instituto del Cine Madrid, Obrador de Dramaturgia Sala Beckett BCN, y La Factoría del Guión. Aborda distintos lenguajes como la música y la literatura, experimentando dentro del cine y del espacio escénico teatral, lo que lo ha llevado a indagar universos varios desde la ficción más tradicional hasta la realización de piezas experimentales. Vive entre España y Argentina.

En teatro ha estrenado La Estuardo como dramaturgo y dirigido las obras Prometeo e Iteraciones. Entre sus últimos trabajos como guionista y director se encuentran Caravana. El amor se mueve (Ficción, 15′) estrenado en la reciente edición del Festival de Cine y TV Reino de León y finalista en el Festival Málaga 4K, en el que fue nominado a Mejor Dirección; y La Fessa, documental ensayo sobre los conceptos de la película La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino y su relación con la Italia actual (Premiado por la Società Dante Alighieri en colaboración con el Festival de Locarno, 2018).

SEGUIR LEYENDO