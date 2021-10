El homenaje de Fito a Charly se proyectará en vivo en el Parque Centenario y también en la Plaza Houssay

El espectáculo de Fito en el Colón arranca mañana sábado a las 20.

Entre los festejos que lleva adelante el Ministerio de Cultura de la Ciudad para celebrar los 70 años de Charly García, uno de los máximos referentes de la música, y homenajearlo está el show que Fito Páez dará en el Teatro Colón y que será transmitido en vivo por las pantallas grandes del Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal 832, C.A.B.A.) y en la Plaza Houssay (Av. Córdoba 2100).

El espectáculo comenzará este sábado 23 de octubre -día del cumpleaños de García- a las 20, y podrá disfrutarse también, desde la comodidad de los hogares, de manera virtual y remota, a través de la plataforma del Ministerio Vivamos Cultura y desde los canales de YouTube y de Facebook del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento es el cierre de la iniciativa Charly BA, en la que durante todo el mes de octubre se realizaron actividades, presentaciones y espectáculos para homenajear el natalicio del emblemático músico.

Las entradas para asistir al evento son gratuitas y se pueden reservar en el canal de Whatsapp del Gobierno de la Ciudad (11-5050-0147).

Quienes asistan al teatro deberán presentarse el sábado a las 19. Durante una hora y media, la sala principal del Teatro Colón será testigo de un show único en el que el artista rosarino y amigo de Charly recorrerá los temas más icónicos del músico para festejar su cumpleaños.

Según le informó a Infobae el ministro de Cultura de la Ciudad Enrique Avogadro, el músico no cobrará por el show en el Colón. “Varios medios me consultaron sobre los honorarios de Fito por su actuación en el Colón y a todos les dije lo mismo: Fito no cobra honorarios, tampoco su asistente, ni su manager, ni su jefa de prensa ni su equipo de producción. Esto es 100% la celebración del cumpleaños de García. Los únicos que cobran son los músicos y los técnicos”, confirmó.

Siluetas de transeúntes se reflejan frente al Teatro Colón de Buenos Aires (Foto de archivo. REUTERS/Marcos Brindicci)

Sobre Charly Ba

Charly BA es una iniciativa lanzada a principios de octubre para homenajear al ícono de la música argentina en el mes de su cumpleaños número 70. Contó con una charla, realizada en el Parque de la Estación, en la que distintos escritores recorrieron la vida de Charly a través de sus obras; hubo una muestra fotográfica en el Planetario y otra en el Teatro San Martín –acompañadas por conciertos en las inauguraciones de las exhibiciones –a cargo de reconocidos fotógrafos que plasmaron imágenes del artista en distintos momentos de su carrera–, de los que participaron músicos como Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Fabián Zorrito Quintiero, Benito Cerati y Celeste Carballo, entre otros, que interpretaron los hits de García-, así como, también, diferentes convocatorias que invitaron a la Ciudad a disfrutar de un mes a puro Charly García.

#CharlyBA es el hashtag para compartir todas estas actividades en las redes.

