El Teatro Colón presenta la ópera “Theodora” en una función en vivo por streaming

La soprano coreana Yun Jung Choi se destaca en el papel de Theodora

El oratorio Theodora de Georg Friedrich Händel se presenta en el Teatro Colón en una versión escénica con dramaturgia y dirección de Alejandro Tantanian y la dirección musical de Johannes Pramsohler al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón y de prestigiosos cantantes internacionales.

A la interpretación de los músicos se suma en escena la participación especial de Mercedes Morán como actriz invitada, para abordar un repertorio barroco con mirada contemporánea de la obra de Händel. Entre las destacadas voces que interpretarán esta obra se encuentran la reconocida soprano coreana Yun Jung Choi en el papel de Theodora, el contratenor Martín Oro, la mezzosoprano Florencia Machado, el tenor Santiago Martínez y el barítono Víctor Torres.

El oratorio Theodora, de Händel, en el Teatro Colón

El libreto original de esta pieza de Händel, escrito por Thomas Morell, está basado en una obra de Robert Boyle publicada el 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus. La versión 2021 que se presenta en el Colón cuenta con textos de Franco Torchia, diseño de espacio y vestuario de Oria Puppo, video de Puppo y Matías Otalora, e iluminación de Rubén Conde.

La actriz Mercedes Morán en el escenario del Teatro Colón durante una función de Theodora

Uno de los propósitos centrales de este montaje es presentar al público la figura y el pensamiento de Marcella Althaus-Reid para rescatarla del olvido o el desconocimiento en el que se encuentra. El relato propuesto por Händel-Morrell pareciera haber sido compuesto para que Althaus-Reid pudiera decir lo suyo, incorporándose a la historia de Theodora casi cuatro siglos más tarde.

El viernes 1 de octubre a las 20 se podrá asistir a la función de Theodora a través del sitio web del Teatro Colón. La presentación también estará disponible a través de Facebook, youtube y twitch

