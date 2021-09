Teatro Colón: llega “Theodora”, en una propuesta original del famoso oratorio de Händel

Alejandro Tantanián, Mercedes Morán y Franco Torchia

El Teatro Colón continúa su programación lírica a partir del próximo martes 28 de septiembre a las 20:00 horas con Theodora, una versión escénica sobre el oratorio de Georg Friedrich Händel, con dirección musical de Johannes Pramsohler al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón; dramaturgia y dirección de escena de Alejandro Tantanián; textos de Franco Torchia; espacio y vestuario de Oria Puppo; video de Oria Puppo y Matías Otalora e iluminación de Rubén Conde.

Pramsohler, nacido en Tirol y residente en París, se formó en la Guildhall School de Londres y el Mozarteum de Salzburgo, y se doctoró por la Royal Academy of Music de Londres. Con una extensa discografía alabada por la crítica internacional, es actualmente uno de los intérpretes más relevantes de la música barroca según criterios históricos. Alterna su faceta de director artístico y primer violín del Ensemble Diderot, que fundó en 2008, y la de invitado como solista o director al frente de prestigiosas agrupaciones.

Las cuatro funciones programadas se llevarán a cabo los días martes 28 y miércoles 29 de septiembre a las 20:00 horas, el viernes 1 de octubre también a las 20:00. La última presentación será el domingo 3 de octubre a las 17:00 horas.

La Orquesta Estable del Teatro Colón se presentará junto a prestigiosos cantantes internacionales y nacionales junto a la participación especial de Mercedes Morán como actriz invitada, para abordar un repertorio barroco con mirada contemporánea de la obra de Händel.

Entre las destacadas voces que interpretarán esta obra se encuentran la reconocida soprano coreana Yun Jung Choi, en el papel de Theodora, el contratenor Martín Oro, la mezzosoprano Florencia Machado, el tenor Santiago Martínez y el barítono Víctor Torres.

Theodora es un oratorio de Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada el 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus. Esta interpretación decide priorizar el esquema argumental original construyendo una versión que pueda, a su vez, dialogar con la contemporaneidad.

Una de las voluntades centrales de este montaje es presentar al público la figura y el pensamiento de Marcella Althaus-Reid para rescatarla del olvido o el desconocimiento en el que se encuentra. El relato propuesto por Händel-Morrell parece haber sido compuesto para que Marcella Althaus-Reid pueda decir lo suyo, pueda incorporarse a la historia de Theodora casi cuatro siglos más tarde.

