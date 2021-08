El Gobierno anunció una inversión de $5.300 millones en Cultura: los detalles

(Fotos: Ministerio de Cultura de la Nación)

En un acto en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner con la presencia de gran parte del gabinete, el gobierno realizó importantes anuncios en materia de cultura. Se trata de un paquete de medidas que se implementará a lo largo del segundo semestre con una inversión de más 5.300 millones de pesos. Encabezó el acto el ministro de Cultura Tristán Bauer junto al presidente Alberto Fernández. También, sobre el escenario, estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero la directora Ejecutiva de ANSES Fernanda Raverta, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el secretario de Medios y Comunicación Pública Francisco Meritello y la precandidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, que hasta hace unos días conducía el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

“Aquí estamos para honrar lo que algunos vez nos indicó aquel presidente, Néstor Kirchner: trabajemos por la cultura de la vida, dejemos atrás la cultura de la muerte de la dictadura militar, dejemos atrás la cultura del individualismo del neoliberalismo”, comenzó diciendo Bauer, para luego asegurar que el objetivo es “mantener encendida la llama de la cultura. Frente al escenario, en las butacas, estaban los ministros Carla Vizotti, Martín Guzmán y Luis Basterra. También se encontraban Juan Fallú, Carlos Rotemberg, Pablo Echarri y Leandro Santoro.

El ministro de Cultura agradeció a los funcionarios presentes y también se refirió a Ginés González García y a “todo lo que hizo en el inicio de la pandemia”. A Teresa Parodi, que estaba en una butaca del Auditorio Nacional, le dijo: “Gracias, Tere, por el ejemplo que nos dejaste”. Además recordó a Horacio González, recientemente fallecido; su viuda, Liliana Herrero, se acercó al escenario y abrazó al Presidente. “En la pandemia, a todo lo que tuvo que ver con lo cultural le fue particularmente difícil”, comenzó diciendo Alberto Fernández, y agregó que “el arte no es una cosa banal, es algo central en la vida del ser humano. Hace falta arte porque es lo que alimenta el alma de los pueblos”.

“Vino a verme un montón de gente por la misma preocupación que tengo yo: cómo remontamos esto”, dijo sobre las visitas que recibió en la QUinta de olivos y que se convirtió en un debate nacional. “Y había contradicciones. ¿Cómo se filmaba una serie o telenovela con barbijo? ¿Cómo se daba un beso en el cine? No nos hemos dado cuenta pero la muerte caminó todo este tiempo alrededor nuestro. Es horrible pero nos pasó. Llegó un momento que el secreto era escaparle a la muerte. Tuvimos que curarnos, aislando y esperar a que llegue la vacuna. Y llegó”, dijo y continuó: “Es muy feo ser presidente en un contexto como el que me tocó a mí. No se lo deseo a nadie. Es feo decirles a todos que no. Me quedan dos años de revancha y vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer hasta aquí”.

Nuevas medidas para “remontar” la cultura

Entre los programas nuevos está el titulado Pueblos Históricos y Restauración de infraestructura cultural. Se trata de un programa articulado en forma conjunta por el Ministerio de Turismo y Deporte y el de Obras Públicas para la puesta en valor de poblados históricos y sitios declarados de interés patrimonial. Además, se realizará la restauración y acondicionamiento de espacios culturales de todo el país. Contará con una inversión de $900 millones. Otra novedad es Renacer Audiovisual, un programa conjunto entre la Secretaria de Medios y Contenidos Públicos y el Ministerio de Cultura que busca reactivar la industria audiovisual con una inversión de 2.500 millones de pesos generando 5000 puestos de trabajo de forma directa o indirecta. Incluye más de ochenta producciones audiovisuales (contenidos de animación, ficción y documental) y más de setenta proyectos de desarrollo audiovisuales en el marco del MICA.

Argentina Florece es una nueva medida enfocada a la música y al teatro (590 mmillones de pesos de inversión) que se centra en festivales de espectáculos artísticos de diversos lenguajes con un acento en las provincias, en el concurso de música para jóvenes Hacete Escuchar y en las propuestas teatrales de Argentina Florece Teatral implementadas a través del Instituto Nacional del Teatro. Festivales Argentinos es un apoyo económico para la realización de fiestas, festivales y eventos culturales en las provincias y municipios del país que contará con 48 millones para más de 130 festivales que serán programados entre noviembre de 2021 y enero de 2022.

Ampliación de programas

En cuanto a las medidas anunciadas, muchos ya existían y recibieron una ampliación. Como el programa Cultura Solidaria, que ya alcanzó a más de 50 mil trabajadores y trabajadoras de la cultura y que ahora contará con una cuarta cuota de $15 mil con una inversión total de 750 millones de pesos. A Puntos de Cultura, que cumple ya diez años financiando proyectos culturales comunitarios de todo el país, se le realizará una inversión estimada de 207 millones destinada a 1200 organizaciones a través de dos líneas de apoyo: por un lado, aporte económico extraordinario para el sostenimiento de las organizaciones que integran la Red Nacional de Puntos de Cultura; por otro, iniciar la séptima convocatoria a organizaciones que se incorporarán a la Red de Puntos de Cultura.

Impulsar Cultura II se reabre: este incentivo a la producción de espectáculos en vivo contará ahora con una inversión de 125 millones dirigida a más de 300 proyectos escénicos de circo, danza, música en vivo y teatro en espacios con aforo de más de 300 localidades. MANTA contará con una nueva edición del apoyo económico para la reactivación productiva artesanal: 122.400.000 de pesos que alcanzará a más de 2400 artesanos y artesanas de todo el país con el objetivo fundamental de promover la producción artesanal y mejorar su sustentabilidad. Vuelven también las becas Activar Patrimonio dirigidas a artistas, curadores e investigadores para la presentación de proyectos de investigación artística, académica y expositiva vinculados a las colecciones y acervos de los Museos e Institutos Nacionales que están bajo la órbita de la Secretaría de Patrimonio Cultural. Tiene una inversión de 3 millones de pesos.

Además, 5 millones de pesos serán destinados a apoyar las Ferias del Libro sin fines de lucro municipales, provinciales, de organizaciones no gubernamentales y de colectivos autogestivos de todo el país. Por último, se fortalecerán las Bibliotecas Populares con nuevas líneas de apoyo de la CONABIP por 138 millones a través de diferentes líneas de subsidios como Gastos Corrientes, Libro %, Inclusión Digital, Bibliomóviles y Por más lectores, entre otras. “Tengo por todos una enorme admiración y respeto. Y les pido que saquen fuerzas para darnos lo mejor. Porque a los argentinos de aquí en adelante es lo que más nos hace falta”, concluyó el acto Alberto Fernández.





