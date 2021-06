El dolor de la guerra y “un devorador de almas”: cómo es la novela francesa que ganó el Booker Internacional 2021

David Diop en 2018 (Foto: Quentin Top / ABACAPRESS.COM)

“Una prosa encantada y una visión oscura y brillante”, destacó el jurado durante el fallo que se dio a conocer ayer mismo, el del Premio Booker Internacional 23021, que destaca anualmente a libros traducidos al habla inglesa en el Reino Unido o Irlanda. Se refería, por supuesto, a la novela ganadora: Hermanos de alma, de David Diop, publicada en el año 2018 en Francia bajo el título Frère d’âme y que al año siguiente llegó al público hispanohablante por el sello Anagrama. En inglés fue editada por Pushkin Press como At Night All Blood is Black, bajo la traducción —también premiada por el Booker— de Anna Moschovakis.

La novela comienza así: “...lo sé, lo he entendido, no debería haberlo hecho. Yo, Alfa Ndiaye, hijo de un hombre viejísimo, lo he entendido, no debería haberlo hecho. Por la verdad de Dios, ahora lo sé. Mis pensamientos no pertenecen a nadie más que a mí, puedo pensar lo que quiera. Pero no pienso hablar. Todos aquellos a quienes habría podido contarles mis pensamientos secretos, todos mis hermanos de armas que andarán desperdigados, desfigurados, mutilados, destripados, de tal manera que a Dios le dará vergüenza verlos llegar a su Paraíso o el Diablo se alegrará de acogerlos en su Infierno, no habrán sabido quién soy verdaderamente”.

Transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Alfa Ndiaye es un soldado de infantería senegalés que combate con el ejército francés. Su mejor amigo, Mademba Diop, muere en el campo de batalla y para vengar su muerte se desliza con sigilo hacia las posiciones enemigas, elige a un soldado cuidándose de no ser descubierto, clava su mirada y lo mata infligiéndole la misma herida con que se desangró Mademba. Antes de irse, le corta una mano y se la lleva como trofeo. Noche tras noche repite este ritual. Al principio sus compañeros lo ven como un héroe pero luego corren los rumores de es un brujo, un “devorador de almas”.

“Hermanos de alma” de David Diop

En una entrevista con El Cultural, el autor explicó sobre la inspiración: “Hace varios años leí unas cartas que había recopilado el historiador Jean Pierre Guéno, verdaderos testimonios absolutamente conmovedoras escritos por jóvenes, heridos abandonados en tierra de nadie. En ellas se dirigen a sus familiares anunciándoles que están a salvo pero cuando la familia recibe sus cartas, muy emotivas, los soldados ya están muertos”. The International Booker Prize —hasta 2019 Man Booker International Prize— le otiorgó a Biop y a su traductora una bolsa de 50.000 libras (70.791 dólares, 57.880 euros).

“Los supervivientes no sabrán nada, mi anciano padre no sabrá nada y mi madre, si es que sigue en este mundo, no lo adivinará. El peso de la vergüenza no se añadirá al de mi muerte. No se imaginarán lo que pensé, lo que hice, hasta dónde me llevó la guerra. (...) las voces de mis ancestros, las de mis padres se callaron cuando pensé en hacer lo que he terminado haciendo. Ahora lo sé, te juro que lo entendí todo cuando se me ocurrió que podía pensarlo todo. Me vino así, sin más, me cayó encima brutalmente del cielo metálico como una tremenda granizada de guerra, el día que murió Mademba Diop”, se lee en la primera página.

David Diop nació en París en 1966 y creció en Senegal hasta que volvióa Francia a estudiar. Hoy es jefe del Departamento de Artes, Lenguas y Literatura de la Universidad de Pau y un destacado especialista en literatura francesa del siglo XVIII y en las representaciones europeas de África en los siglos XVII y XVIII. Su primer libro se publicó en 2012, 1889, l’Attraction universelle —que podría traducirse como “1889, atracción universal”—, una novela histórica, y en 2018 salió su segundo título, esta vez académico, Rhétorique nègre au xviii e siècle (”La retórica negra del siglo XVIII”) sobre los africanos en la literatura de viajes del siglo XVIII.

Las versiones francesas e inglesas de la novela de David Diop

Ese mismo año salió la novela que hoy lo corona como una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea. Por Hermanos de alma recibió los premios Choix Goncourt España, Goncourt des Lycéens y Patrimoines 2018 y el Globe du Cristal du Meilleur Roman 2019. Ahora se le suma un galardón más: el Booker Internacional. Tras leerla, los miembros del jurado —Lucy Hughes-Hallett, Aida Edemariam, Neel Mukherjee, Olivette Otele y George Szirtes— dijeron que sacudió sus emociones y los dejó sorprendidos. “Nos había hechizado”, destacó Hughes-Hallett al informar el fallo.

Cuando salió esta novela al mercado, la crítica se mostró exultante. “David Diop adopta un punto de vista inédito sobre la Guerra del 14… La novela puede leerse de diferentes maneras. Una inmersión en el horror de la guerra. Un cuestionamiento filosófico de la traición y la lealtad. Pero también un texto sobre la inmigración, un viaje al alma rota por el dolor de quien ha optado por partir y una magnífica parábola sobre la imposibilidad del regreso”, escribió Sylvie Tanette en Les Inrockuptibles. Por su parte, Jérôme Garcin en Le Nouvel Observateur destacó el “lenguaje obsesivo, musical, repleto de metáforas y alegorías”.

Para Nathalie Crom (Télérama) es “una novela humanista, durísima y conmovedora”, e Isabelle Rüf (Le Temps) la definió como “deslumbrante”. “Una de las novelas más hermosas e impactantes del año”, sintetizó Bruno Corty en Le Figaro littéraire. Con ese entusiasmo la han leído miles y miles de personas en los más diversos lugares del mundo. Y con esa fuerza se destacó por encima de los seis autores de la “shot list” del premio: la argentina Mariana Enriquez, el chileno Benjamín Labatut, la rusa Maria Stepanova, la danesa Olga Ravn, y el francés Éric Vuillard.





