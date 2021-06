Portrait of David Diop, author of the novel Frere d'ame, selects for the Goncourt prize the Renaudeau le Femina le Medicis et l'Interallie. he is one of the eight novelists still competing for the Goncourt prize in Pau, France on September 12, 2018 Photo by Quentin Top / ABACAPRESS.COM

El francés David Diop se quedó con el Premio Booker Internacional 2021 por su libro At Night All Blood is Black, editado por Pushkin Press, el prestigioso galardón que premia a una obra traducida al inglés y entrega una bolsa de USD 70 mil para compartir con el traductor, en este caso Anna Moschovakis.

La obra ya fue traducida al español bajo el título Hermanos del alma (Anagrama). Allí se relata los pensamientos de Alfa Ndiaye, un soldado de infantería senegalés que acaba de perder a su mejor amigo, Mademba Diop, en el campo de batalla, durante la Gran Guerra. En ese sentido, la obra relata la desgarradora historia de ese soldado senegalés en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial.

La tapa en la traducción inglesa y la española

En una entrevista con El Cultural, el autor explicó sobre la inspiración: “Hace varios años leí unas cartas que había recopilado el historiador Jean Pierre Guéno, verdaderos testimonios absolutamente conmovedoras escritos por jóvenes, heridos abandonados en tierra de nadie. En ellas se dirigen a sus familiares anunciándoles que están a salvo pero cuando la familia recibe sus cartas, muy emotivas, los soldados ya están muertos”.

Este año, los jueces consideraron 125 libros, de los que quedaron seleccionados 13, y luego seis, la “shot list”, que fue integrada por la argentina Mariana Enriquez, el chileno Benjamín Labatut, la rusa Maria Stepanova, la danesa Olga Ravn, y el francés Éric Vuillard.

The International Booker Prize -hasta 2019 Man Booker International Prize- es un premio otorgado a escritores con obras de ficción publicadas en inglés en el Reino Unido o Irlanda, como también a sus traductores, en la que deben compartir una bolsa de 50.000 libras (70.791 dólares, 57.880 euros). Instaurado en 2016, hasta el momento no fue ganando por ningún autor hispanoparlante.

