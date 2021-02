Todo listo para el XIV Encuentro Anual de Libros y Maestros

(Shutterstock)

Un para docentes, mediadores de lectura y bibliotecarias y bibliotecarios de todo el país. De eso se trata el Encuentro Anual de Libros y Maestros, que este año se realiza su edición número XIV. Será el jueves 25 de febrero y la modalidad es virtual. El programa incluye a personalidades destacadas del mundo LIJ como Canela, Ema Wolf y Graciela Montes.

“A una semana de la apertura de la convocatoria ya hay 1271 inscriptos, que va en línea con las inscripciones de años anteriores aunque el número sigue creciendo”, aseguran los organizadores. A continuación, el cronograma de actividades completo:

09:45 hs. Bienvenida

10:00 hs. Literatura y fantasía.

Entrevista en vivo a Cristina Macjus y Melina Pogorelsky. Modera María Amelia Macedo. Las autoras presentan sus novedades en Alfaguara Infantil: Anselmo Tobillolargo (Macjus) Los imaginarios (Pogorelsky)

11:00 hs. Química a la carta.

Taller para experimentar sobre sentidos y percepciones por Valeria Edelsztein. En este taller vamos a explorar nuestra percepción del mundo y, en particular, los llamados sentidos químicos. Pero como con las palabras no alcanza, vamos a proponer diferentes experimentos para que la experiencia sensorial sea completa. Y claro, no faltarán historias de la ciencia para acompañarnos en la travesía. Novedad: Contemos historias. Ciencia para mentes curiosas

Receso

14:00 hs. Un recorrido por el universo literario de Graciela Montes – Karina Micheletto.

La periodista y especialista en literatura infantil repasa los aportes de la autora en el campo de la LIJ argentina y nos invita a recorrer su obra.

15:00 hs. Literatura y música.

Tramas sonoras, palabras musicales por Magdalena Fleitas. Propuesta en la modalidad de taller. La palabra musical, garabatos de letras, monigotes copleros, rimas y juegos con la sonoridad de las poesías. El lenguaje musical como canal y sostén de la palabra hablada. Recursos lúdicos y expresivos a partir de la lectura de diversos géneros literarios para docentes y profesionales vinculados a la infancia. Un camino de la práctica a la teoría, del hacer al análisis, para pensarnos a nosotros mismos en la música con los sentidos abiertos.

16:00 hs. Una gran ocasión. Canela entrevista a Graciela Montes.

Una conversación entre dos referentes indiscutidos de la literatura infantil centrada en el lugar fundamental de la lectura. Un repaso por la trayectoria profesional de Graciela, sus reflexiones sobre la lectura y literatura en la infancia tan valiosas para docentes y mediadores, y su vasta obra. Novedad: Amadeo y otra gente extraordinaria.

17:00 hs. ¡Queridos monstruos míos!

Entrevista en vivo a Ema Wolf por María Amelia Macedo





