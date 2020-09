“Las nenas son más despiertas que los varones”: Quino y el feminismo

Quino y Mafalda (Foto: REUTERS/Eloy Alonso)

Con sus historietas y personajes, Quino diseccionaba el mundo, lo analizaba, lo daba vuelta y exponía sus contradicciones a cielo abierto. Los ilustradores que hoy lo despidieron en las redes sociales tras enterarse la triste noticia de su muerte, agradecieron esa forma de hacer arte. Era humorista, sí, pero lo que dibujaba y lo que escribía era profundamente serio. Capas y capas de sentido hay detrás de su obra.

Y en un mundo machista, ¿podría decirse que Quino hacía humor feminista? “A mí esta viñeta me hizo feminista antes de escuchar el término. Gracias inmensas Quino, me diste un lugar en el mundo”, escribió María Fernanda Ampuero, narradora y periodista ecuatoriana, y compartió en las redes sociales una imagen donde Mafalda le pregunta a su madre, que en ese momento está lavando la ropa:

—Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?

Quino

Con apenas esa línea, Quino ponía sobre la mesa una problemática de género —la invisivilización social del trabajo doméstico de las amas de casa— que hoy permanece vigente y que los colectivos feministas la siguen señalando. Y no es algo que en la obra del ilustrador mendocino aparezca poco, por el contrario, es un tema recurrente que fue trabajado desde diversas aristas.

En una entrevista le preguntaron por qué Mafalda había nacido mujer “Cuando empecé a dibujarla, pensé en Mayo del 68 y dije: ‘Tiene que ser una nena’. ¿Y una nena que hiciera qué? Mafalda tenía que preguntar lo mismo que yo me sigo preguntando cuando veo las noticias: ¿Por qué siguen destruyendo el planeta? Pero además, siempre lo he dicho, las nenas son más despiertas que los varones”.

En una columna publicada en Infobae Cultura, la periodista y escritora Patricia Kolesnicov dijo: “Éste es quizás el aspecto más explícitamente feminista de Mafalda: lo familiar —lo personal— es político. Vieja y poderosa consigna, que no arranca en esta década ni en estas pampas”.

Quino

Y si quedaban dudas de cómo pensaba Quino la cuestión de género, en 2018 se posicionó en torno al gran debate feminista: la legalización del aborto. En ese entonces, miembros de la campaña anti-aborto “Salvemos las dos vidas” publicaron un dibujo de Mafalda usando el pañuelo celeste, símbolo en contra de la legalización y opuesto al pañuelo verde.

Además, había circulado un textual apócrifo del dibujante: "Mafalda siempre estará a favor de la vida, por lo tanto no le pongan el pañuelo verde, porque su color es el celeste”. Era una fake news. Quino salió a aclarar que no había dicho eso y que su postura era otra. Mediante un comunicado, dijo: “Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida”.

Quino (Foto: Télam)

Y agregó: “Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”. Ese mismo día, Fabián Salvioli, reconocido abogado de Derechos Humanos, le aseguró a Infobae Cultura que "a Maflada la usaron desde el PP español a neofascistas italianos, no es la primera vez que la usan personas con pensamientos contrarios a los de él”. En ese sentido, a nadie debería llamarle la atención que la saquen de contexto.

Entonces, ¿Quino era feminista? Para Kolesnicov eso no importa porque, “parado en tiempos de cambio social, Quino tiene la inteligencia de ver el lugar de las mujeres, el de los varones, el de la familia. Como todos los grandes, predice no por adivino sino porque lee con precisión el mundo que lo rodea. Y ahora, el futuro llegó”.





SIGA LEYENDO

55 años de Mafalda: la vigencia de un personaje rebelde e inmortal

Cuando Mafalda habla del poder de las mujeres