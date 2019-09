Hay un caso por el cual Quino tuvo que salir a aclarar que no se trataba de su Mafalda. Fue cuando se viralizó una Mafalda con pañuelo celeste, la insignia de los que se oponen a la ley de aborto legal, seguro y gratuito. El artista sintió que debía salir a aclarar, algo extraño, sí, pero para él necesario. “Yo me río porque mandan mensajes diciendo cualquier cosa”, dice Kuki y suma un ejemplo más naif: “Te mandan un mensaje sobre la primavera, los pajaritos, las flores y qué se yo. No tiene nada que ver con el mundo de Mafalda. El que no percibe que Mafalda es rebelde y que no está satisfecha con el mundo tal como es, entonces no entiende Mafalda.