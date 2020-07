Viernes 24 de julio: 6 actividades online para disfrutar en casa

“El tigre” de Alfredo Arias

(Ali Mahdavi)

La obra —una delirante fantasía musical, estrenada en París en 2013 que estará disponible online sólo por cuatro días y de manera gratuita— es protagonizada por Alejandra Radano, Carlos Casella, Denis D`Arcangelo, Arielle Dombasle, Andrea Ramírez y Alexie Ribes, Con libreto de Alfredo Arias y Rene de Ceccatty, y música original del compositor francés Bruno Coulais.

Sinópsis: En su morada situada en la acuática región de El Tigre argentino, Holy, un travesti fanático del cine, celebra a las estrellas de la pantalla reencarnándolas en sus filmes memorables. Esa noche Holy se prepara para hacer revivir a Lana Turner en «Imitación a la vida». Esta invocación atrae el espíritu de la verdadera estrella, perseguida por su hija Lanita que le ordena volver a su tumba. Los limites cinematográficos de Holy y Lana Turner serán usurpados por la aparición de Vampira, un personaje emblemático de Ed Wood (el peor realizador de la historia del cine). Vampira reclama ser la estrella de la velada.

Para verla deberá ingresar en este enlace. Versión original en francés con subtítulos en castellano.





Poder vegetal

Poder Vegetal. El poder de las plantas modeló la geopolítica de la modernidad.

El Laboratorio de Ideas del MUNTREF Centro de Arte y Naturaleza es una propuesta en la que todos los viernes a las 19:00, a través de la plataforma Zoom, referentes de las artes y las ciencias comparten reflexiones sobre la crisis desatada por la covid-19 y los modelos de convivencia que plantea la “nueva normalidad”.

Pablo La Padula, coordinador académico del MUNTREF Arte y Naturaleza, dialogará el próximo este viernes 24 con el profesor y doctor Marcelo Wagner, director del Museo de Fármaco-Botánica, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires sobre el Poder Vegetal.

Allí analizarán historias de plantas cuyo poder modeló la geopolítica de la modernidad y cómo a lo largo de la historia ese diálogo con la naturaleza adquirió diferentes voces culturales: desde las plantas de poder chamánicas y la curandería, devenida luego por la modernidad en brujería y charlatanería herética, hasta la lisérgica farmacopea química, para desembocar en el actual aplastante monocultivo y su expectante horizonte transgénico.

Las inscripciones deberán realizarse mediante envío de email a muntrefarteynaturaleza@untref.edu.ar





Conversación con Pablo Martín Ruiz, autor de Caja continua de voces I

Este viernes 24 a las 17:00, Julieta Mortati y Edgardo Dieleke conversarán con el autor de Caja continua de voces I, Pablo Martín Ruiz, profesor de literatura en la Universidad de Tufts, en Boston, Estados Unidos, que hizo la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires y un doctorado en Literatura Comparada en la Universidad de Princeton. Publicó el libro Four Cold Chapters on the Possibility of Literature Leading Mostly to Borges and Oulipo (Dalkey Archive, 2014). Es miembro fundador del grupo de traducción experimental Outranspo.

La charla se podrá ver en vivo en la cuenta de Instagram de Tenemos las Máquinas.





“Método Livingston”, la propuesta online de CineClub del CPAU

Es el ciclo dedicado a documentales y algunas ficciones relacionadas con la arquitectura y el urbanismo, coordinado y programado por Ezequiel Hilbert que funcionó durante 7 años en el auditorio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y que, ahora, se reformuló debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Las proyecciones, siempre autorizadas, son enriquecidas por el debate que sucede luego de la película y por las entrevistas a directores, realizadores o protagonistas. Algunas películas requieren inscripción porque tienen cupo.

Este viernes 24 a las 19:00 proyectará Método Livingston con entrada es libre y gratuita y el público. Se trata de un film de Sofía Mora retratado desde el punto de vista Rodolfo Livingston sobre la Arquitectura.

Puede verlo en este enlace.





Día de la Mujer Afro: un espacio para reflexionar sobre género y racismo

En el marco del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, y el Programa Afrocultural, llevará a cabo el conversatorio virtual “Hablemos de género y racismo”.

La iniciativa que busca reflexionar, dialogar y pensar estas problemáticas desde un enfoque de interseccionalidad, el cual desafía la idea de que las mujeres son un grupo homogéneo, con una misma posición en cuanto a las distintas estructuras de poder, se realizará el 24 de julio, a las 17. Contará con la participación de referentes de la cultura, la comunidad afro, y otros ámbitos, como Miriam Victoria Gomes, Carmen Yannone, Lena Gomes y Louis Yupanqui, que disertarán integrando diferentes perspectivas.

La participación es abierta con inscripción previa vía mail, enviando nombre y apellido a la siguiente dirección: programaafrocultural@buenosaires.gob.ar. Automáticamente, se recibirán los datos para el ingreso al conversatorio.





Tres propuestas para chicas y chicos en estas vacaciones

El Centro Cultural 25 de Mayo, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se convierte en un espacio virtual de juegos y espectáculos para toda la familia desde Camping Cultural, una programación divertida y gratuita con tutoriales, películas, cursos, talleres y juegos en familia. La programación es gratuita y se extenderá hasta el 1 de agosto.

Este viernes a las 17:00, niñas, niños y adultos podrán compartir una tarde de risas jugando al bingo desde este enlace.

Konex para chicos presenta su nueva temporada de Vacaciones de invierno, esta vez para disfrutarla desde casa, en familia. Esta propuesta ofrecerá una programación artística variada con actividades de teatro, música, magia, cuentos y talleres para todas las edades.

Este viernes a las 18:00, Pequeño Pez presenta Olas de colores en formato dúo junto a Cone y Galaxia. “Olas de Colores” nos invita a jugar y a compartir en familia canciones que vienen y van. Olas que danzan y cantan acerca de los monstruos, los miedos, los abuelos, los dinosaurios, pasear en auto, en tren, las estaciones y la magia. Entradas desde $ 150 en entradas.cckonex.org

Además, la Dirección General de Cultura y Educación elaboró un programa de actividades, juegos y paseos virtuales para estudiantes de todos los niveles educativos, desde la plataforma Continuemos Estudiando. También, junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, el INCAA y Cine.ar, proyectarán películas y series argentinas. Puede acceder a todas las propuestas ingresando este enlace.





