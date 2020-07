En la asamblea del fin de semana pasado donde participaron escritores, traductores, dibujantes y editores se plantearon varios temas que necesitan un debate interno para fijar el proyecto definitivo. “Hay algunas discusiones que tienen que ver, primero, con el rol del autor, que no está reconocido como trabajador. Después la importancia de los traductores y de los que están a cargo de todo la gráfica. El libro no es sólo el autor, porque también hay distribución y una serie de cosas fundamentales, pero también es cierto que sin autor no hay libro. Si cada uno en la ley quiere llevarse el 100% es muy difícil. Lo que tiene que haber es la voluntad de todos, que creo que la hay, para que la ley sea un consenso de partes. La ley no va a resolver el lugar del escritor que tiene como trabajador, pero va a empezar a hacerlo”.