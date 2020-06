Daniel Filmus, quien presentó este proyecto de ley en el Congreso, dijo: “Todo es discutible, pero creo que el mayor peligro, y perdonen que lo diga tan francamente, es que las discusiones entre los distintos actores retrasen el proyecto. Me parece que no tenemos perdón si a la brevedad no le damos viabilidad a la creación del Instituto del Libro”. La diputada Gisela Scaglia, actual presidenta de la Comisión de Cultura, apoyó el proyecto de ley y aseveró que “en la cultura no tiene que haber distanciamientos partidarios”. “Si lo trabajamos bien y juntos con la Comisión de Presupuesto a fin de año podemos tener la primera sanción de Diputados y ojalá del Senado”.