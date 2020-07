Por la tarde fui al centro de Santa Rosa y me compré un par de zapatillas Topper negras. Para mí son zapatillas de vestir. Me salieron $179. Desde hace un tiempo siempre uso unas deportivas, un tipo de zapatillas que hace cinco años atrás jamás hubiera usado, pero que con el tiempo tuve que admitir que son más cómodas que todo y ahora me cuesta cambiar de calzado. Las primeras que tuve fueron unas Nike. Me las compré para poder correr en la cinta del Megatlon, gimnasio al que fui bastante tiempo favorecida por un arreglo que había hecho la obra social. Se me rompieron hace un año y me compré unas Adidas muy caras, de $600, que pagué en doce cuotas fijas, aunque no me gustaban mucho. Una de ellas, la izquierda, hace un chirrido al dar cada paso y es tarde para cambiarlas. Pero ahora necesitaba algo así como estas Topper nuevas, negras, de lona, bien chatas, con una puntera fina de goma blanca. Zapatillas de vestir, ideales para vestidos y polleras.