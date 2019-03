– Los personajes o situaciones de mis canciones son más celebrados, hay cierta exaltación, aún cuando haya zonas sombrías. Al mismo tiempo están más enmascarados, y es más fragmentada su aparición. En cambio en los cuentos hay más distancia, los personajes van por su cuenta de alguna forma, es como si al tener más tiempo que en una canción pudiera dejarlos vivir un poco, y no solamente tomar lo instantáneo. Tienen sus reflexiones, sus problemas, y no son los míos, me pertenecen como inventos nomás. Son cuestiones inventadas para darle sustancia a los personajes, no es mi manera de ver la vida. De todas maneras, acerca del desvío podría decir, más allá de los cuentos, que muchas veces me encuentro recordándome a mí misma algo que sé, y que es que disponemos de mayor libertad de la que tenemos en cuenta. De continuo, todo parece encargarse de decirnos que no es así, desde las limitaciones materiales hasta el miedo disfrazado de prudencia, puede pasar que no sepamos distinguirlos, no tengo idea cómo hacerlo, hay que prestar atención y también arriesgar.