Católico en un país anglicano y de origen obrero en una sociedad de férreas distinciones de clase, Eagleton, un británico con raíces irlandesas, tal vez no sepa exactamente cómo llegan los pescados a la pescadería, pero sin duda sí está al tanto de que no cualquiera puede darse el lujo de ignorar cómo funciona el mundo (y por eso en El portero, sus memorias, recuerda que antes de convertirse en profesor en Oxford y Manchester, “pretender ganarse la vida escribiendo libros era como intentar hacerlo sacándose el cerumen de las orejas”). Para Eagleton el peligro de confundir el placer de la lectura con una isla privada restringida para el resto del mundo representa, al menos, dos problemas. El primero es no entender para qué se lee: leemos, cree Eagleton, no para alejarnos de una manera aséptica de la realidad, sino para volver a ella con menos inocencia que antes. Lo cual lleva al segundo problema: ¿cuál es la tarea del crítico a la hora de leer? Según Eagleton, de lo que se trata es de saber cómo romper ese “hechizo” para que “la magia funcione”. Y esto lleva la discusión a otro tema delicado para Orner. ¿Tiene sentido intentar identificarse con los personajes literarios?