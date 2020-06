Andruetto, por su parte, comenta: “De algunos me he quitado, pero son libros que llegaron a mí no sé cómo, de divulgación o de autoayuda. Si no los conservo, aún por ejemplo una novela que no me guste. No es que guarde solo los libros que me han gustado mucho. Sé cuáles me han gustado realmente y también dan cuenta de eso las marcas de lectura”.