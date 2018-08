—¿Leía policiales?

—Claro. Le gustaban las novelas policiales inglesas pero no las norteamericanas, porque decía que no proponían una idea desafío al lector. En las inglesas sí generan una trama distinta. En las novelas norteamericanas hay mucha declinación y sexo, y a Borges no le gustaba el sexo. Por otro lado, siempre leyó a sus contemporáneos. Pero los contemporáneos de Borges eran ocho, no como nosotros que leemos a todos. Él era reticente a leer gente que no eran sus amigos. Por ejemplo, acá escribió el prólogo de La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares y gran parte de El Aleph".