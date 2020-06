- No hace mucho que yo llego a la poesía. Hace 3 años más o menos que me acerqué. Estaba pasando un momento muy oscuro de mi vida y me encontré con los textos de José Sbarra que era como lo que necesitaba en ese momento. No sabía que podía haber poesía que dijeran esas cosas y que estuvieran escritas de esa manera. Tenía esa idea antigua de la poesía más barroca y encontrarme con esos textos fue una revelación. Aparte, por la manera en que estaba escrito, lo sentía muy cercano y que estaba hablando exactamente de lo que me pasaba. Era lo que hubiera querido escribir. Eso se dio en simultaneo con haber ido a un evento que organizaba un amigo poeta, Tomás Martinz, que también aparece en la película. Era una especie de varieté interdisciplinaria con un montón de actividades artísticas y poesía. En ese evento, recitaba Martina Cruz y fue la primera vez que escuché un recital de poesía y me flasheó tanto que me puse a llorar por lo visceral que era. Después de esa experiencia, me animé a escribir. Si bien venía del palo de la música, me pasaba que componer una canción, grabarla, me llevaba bastante, en cambio la poesía se transformó en algo inmediato. De repente, me encontré escribiendo tres poemas en un día y los podía publicar desde redes sociales o un blog y podía sacarme las cosas que tenía adentro de una manera más rápida y fue un proceso muy sanador. Al poco tiempo, saqué un libro de poesía, que era un cocoliche, mayormente es un poemario pero también tiene algunos cuentos. Se llamó Ahora es invierno y fue editado por Lilium. Me empecé a relacionar con chicos que estaban en la misma, a usar las redes para seguirlos y me encontré con un mundo zarpado, completamente activo y que estaba pasando por un gran momento. Me mandé a hacer la película como un outsider, una especie de admirador de esa movida. Me encanta lo que están haciendo pero no sé mucho del tema por eso les cedí la palabra a ellos, sin imponerle una especie de sesgo propio. Obviamente mi subjetividad aparece a la hora de editar todo ese material que recopile. El estar contado por sus protagonistas lo hace más genuino.