“Estamos rescatando uno de los acontecimientos más antiguos y sencillos de los seres humanos, inventar historias, leernos en voz alta. Lo hicieron nuestros padres o abuelos o maestros con nosotros cuando éramos niños. Se parece más a eso que a un concurso de letras porque estamos pensando más en un lenguaje y no en un género. Entonces ya no hay mucha autoridad para que alguien venga y te diga: esto no es un poema. No tiene dueños ni vigilantes. O sea, eso todavía pasa pero mucho no importa porque las personas encontramos otras vías de expresión y circulación, hacemos y encontramos nuestras propias comunidades. Todo eso no se contradice con el trabajo sobre la escritura, la formación y la actividad creadora y artística; al contrario, la estimula”.