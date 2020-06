Vivimos a través de los dispositivos digitales, pero esta corporalidad tecnológica -lo que se ve y escucha mediatizado- carece de existencia carnal ¿Cómo nos ubicamos en estas nuevas espacialidades incorporales? ¿Cómo moldear la materia sin materia? ¿Cómo guiar a otra mano inexperta? Vemos, escuchamos, pero no olemos, no tocamos. No nos abrazamos. Hacemos como qué, pero nos está faltando el qué.