Para Kohan, eso no es sino una forma vana de calmar las conciencias y por eso, se vuelve tan ofensivo: “El agravio está en el disimulo. A muchas personas les cuesta decir ‘judío’ al judío. A veces encuentro por escrito que dicen ‘Este escritor de origen judío’: No, de origen judío no: judío. ¡Soy judío! Los biempensantes de lo políticamente correcto son los que me insultan, porque creen que si me dicen judío me agravian”.