El protocolo médico que rige ahora ese momento del final ha sido puesto en marcha a partir de consideraciones epidemiológicas, pero no fue analizado ni definido desde una perspectiva biológica, por cuanto el ser animal y humano es una entidad compleja, de cuerpo y psique, que no sería sabio ni coherente escindir desde un punto de vista científico estricto, si lo que se quiere es que tales entes perseveren en su ser (para decirlo al modo de Spinoza), es decir, no mueran despedazados, entre otros factores, por el sentimiento del vacío y la oscuridad. Y no digamos nada del punto de vista ético, pues el protocolo de marras puede convertirse en una de las torturas más crueles que haya concebido la cerrazón del espíritu humano, incapaz de superar el monotema, en este caso, el ataque que los cuerpos sufren por parte del coronavirus, y de mirar no solo el ser humano integral sino la totalidad de la historia de las especies vivientes. Porque precisamente la historia de los sentimientos y las emociones nos indica que la muerte solitaria decretada por el poder algo miope de médicos, quienes habrían olvidado los principios del juramento hipocrático (“Primero [entre los preceptos], no has de dañar”), y de políticos, quienes conocen poco sobre el pasado de las culturas, va a contracorriente de todo cuanto de mejor ha desarrollado la evolución biológica y espiritual de la humanidad en el campo de la asistencia de enfermos, desvalidos y moribundos.