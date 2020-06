- El programa en este CD comienza en la Francia del siglo XIX con obras románticas de Chopin y su alumno Mathías y concluye con las obras del gran compositor argentino del siglo XX, Ginastera y su alumno Piazzolla. El centro de este arco es Alberto Williams, uno de los fundadores de la música clásica argentina quien viajó a París parta estudiar con Mathías. La primera obra es el mismo Nocturno in C# Minor, No.20, Op. Posth. de Chopin que interpreté esa noche en el Carnegie Hall y que representa a su vez mi propio puente musical, histórico y emotivo. Mi madre, cuando yo era muy pequeña, me regaló un disco llamado Rarezas de Chopin, por Pomerantz, y me enamoré de esta obra en particular. La oía permanentemente. En ese entonces tomó años conseguir la partitura. La conseguí en Polonia, en donde la toqué posteriormente en el Palacio Ostrogski-Sociedad Chopin de Varsovia, y en los mejores centros y teatros dedicados a honrar su música. Cada vez que interpreto esta obra, la dedico a mi madre que fue mi primer puente de inspiración y la inspiración para este este CD.