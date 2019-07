Era un ambiente donde se valoraba mucho el arte y la cultura con un gusto muy refinado y exquisito. Empecé a estudiar el piano a los siete años con mi tía abuela. Mi hermana, un año mayor que yo, practicó ballet desde los cuatro años. Muchas veces la acompañaba a sus clases y me sentaba a ver al pianista. A mí me entusiasma la música desde que tengo uso de razón. Un familiar me prestó un piano y, gracias a la empresa de mudanzas de un amigo de toda mi vida, me lo trajeron desde Rosario. Desde el primer momento me tomé el estudio con mucha seriedad y empecé a ganar concursos y premios a los 13 años.