Me gusta mucho cuando se arman cadenas literarias y de sentido, es como sentir que hay magia detrás de algunos libros. En este caso, me lo recomendó fervorosamente Flavia Pittella. Bueno, más que eso, me envió como regalo el ebook porque se dio cuenta de que era un libro para mí, dijo, y luego recibí el ejemplar de papel de Fiordo, la editorial que lo publicó. Ya había leído otro libro de Solnit, el famoso Los hombres me explican cosas, aquel que tiene el artículo por el cual en principio se supone que fue acuñado el concepto de mansplaining.