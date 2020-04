“En teoría, todos somos vulnerables al coronavirus, pero en la práctica si nos va mejor o peor tiene que ver con lo que podríamos llamar condiciones preexistentes”, escribió Rebecca Solnit, la ensayista de Los hombres me explican cosas y Una guía sobre el arte de perderse —entre otros títulos—, en una columna para The Guardian. Solnit no se refería sólo a las condiciones médicas, sino también a la extensa red —de la cual, muchas veces, el acceso a la salud es una parte— de cuestiones económicas, sociales y políticas. “La pandemia, que también es una catástrofe económica, ha hecho que estas diferencias sean evidentes”.