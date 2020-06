Cuenta Santiago Katz que Planeta está armando la estructura de a poco: “Esto es paulatino. No estamos poniendo todos los títulos de nuestro catálogo. Tampoco hay títulos que no estén en las librerías. Es otro canal de venta, nada más y nada menos. Hay que llegar a lector de una manera más ágil y rápida”. Y agrega que “en España Planeta tiene su librería propia, entonces no tienen este inconveniente. Cada editorial en cada país tendrá su forma de hacer la venta. Creo que nosotros vamos a hacer los primeros pero no por eso no se replicará. Esta es la foto de hoy, foto pandémica, te diría, después veremos qué sucede”.