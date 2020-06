El medio británico The Guardian suele realizar selecciones temáticas sobre libros, así también como recomendaciones de obras en particular. Esta vez, eligieron una decena de obras latinoamericanas, que van desde grandes clásicos como Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, a títulos más contemporáneos, como La Tierra del Fuego, de Sylvia Iparraguirrire, con el eje puesto no solo en la calidad literaria, sino también que ayuden a transportarse a tierras desconocidas.