—Antes y ahora, Chile tiene mucho en común con España desde los tiempos de la Conquista, hace más de quinientos años, cuando un grupo de soldados corajudos se aventuró al país más remoto de América en busca de gloria, ya que oro no había. Después hubo oleadas de inmigrantes que llegaron a Chile escapando de la pobreza desde Galicia, el País Vasco, Castilla, Extremadura, Cataluña, etc. Los chilenos somos sus descendientes, unidos por la lengua, las tradiciones, la religión y una peculiar idiosincrasia. En mi niñez, éramos sobrios, serios, tercos, quitados de bulla, nos horrorizaba el despilfarro, la ostentación y el sentimentalismo. Eso se ha perdido, ahora padecemos el síndrome del nuevo riquismo, aunque no somos ricos, y nos hemos puesto un poco pretenciosos. No sé si ese es también el caso en España.