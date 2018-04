"No hay suficientes páginas en el mundo para describir lo que me hizo. El planeta entero podría ser mi tintero y aún así no sería suficiente. Esa mierda me partió el planeta por la mitad, me arrojó completamente fuera de órbita, a las regiones sin luz del espacio donde la vida no es posible. Puedo decir, realmente, que casi me destruyó. No solo las violaciones sino también todas las secuelas: la agonía, la amargura, la auto recriminación, el asco, la necesidad desesperada de mantenerlo oculto y en silencio. Jodió mi infancia y mi adolescencia. Me jodió toda la vida. Más que ser dominicano, más que ser un inmigrante, más, incluso que ser afrodescendiente, mi violación me definió", comenzó escribiendo el escritor. "La violación me excluyó de la virilidad, del amor, de todo", escribió.