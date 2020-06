—En realidad, no es una biografía porque hay un montón de material al que no tuve acceso. Ernesto Montequin, que es el albacea de Silvina, fue muy generoso conmigo y me hizo un inventario de lo que tenía, pero no me lo mostró. Y está bien, porque él lo va a usar para las reediciones y, eventualmente, para lo suyo. Eso, de alguna manera, me liberó. Porque cuando tenés el material para una biografía hay algo de definitivo; en cambio, cuando no lo tenés, te dejás llevar por versiones, por chismes, tenés huecos. Por eso le pusimos “un retrato de Silvina Ocampo”. Me ayudó a leerla mejor, me ayudó a entenderla mejor como escritora, me ayudó a entender cuánto me había influenciado. Silvina era una escritora que había leído pero creía que no tenía nada que ver conmigo y, leyéndola de nuevo, me di cuenta de que hay cosas del humor negro, de los niños malos, de cierto humor cruel que claramente heredé de manera inconsciente. Lo que me gusta de la literatura es que puedo no respetar datos; escribir un libro periodístico donde tenía que ser súper rigurosa —pero con un personaje muy excéntrico y con una obra totalmente loca— fue un proceso muy divertido.