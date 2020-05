—Primero me aparecen las historias y después los personajes. Estoy más concentrado en qué es lo que quiero contar. Me parece que la predilección por ese tipo de historias y de personajes se da de manera natural, inconsciente. No es algo que esté buscando. Y, como me considero más novelista que escritor de relatos, al saber que voy a pasar un tiempo largo con esa historia y esos personajes, trato de quedarme con la gente con la que me siento cómodo.