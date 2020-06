—La memoria de los asesinados y desaparecidos de los 70 tiene mucho peso en la historia del colegio; hay que decir que muchas veces es levantada por miembros de la comunidad, no necesariamente por la institución. Esa discusión que se da en la novela participa en otra más amplia. Muchas veces un dolor muy grande no deja lugar para otros, y, sin querer, se fijan ciertos estándares a la hora de relacionarse con el pasado. Eso hace que perdamos de vista la politicidad que pueden tener otras muertes que no sucedieron en los 70. Yo empecé el secundario en el 84 y el recuerdo de los desparecidos era algo omnipresente. Mi ingreso a la política fue en las marchas por los Derechos Humanos de los 80; me siento más que orgulloso de eso. Pero me pregunto cuánto nos hemos quedados pegados a esa discusión, mientras los daños que la desaparición de esas personas facilitó nos siguen afectando y se siguen produciendo.