La literatura juvenil es un tipo de literatura pensada para un público específico, los jóvenes de 12 a 22/23 años (aunque es una delimitación que no es del todo estricta, porque para la lectura no hay edad). También llamada literatura YA (Young Adults) está dedicada a los/as jóvenes y no tan jóvenes. Surge en Estados Unidos en los años 60 y viene a delimitar a un público lector que no tenía sus intereses del todo representados dentro del mundo editorial.