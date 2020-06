I know this much is true. Pocas veces un título anticipa tan fielmente lo que se va a ver, pero es así: todo verdad sobre sufrimientos varios y de los más pesados integran la vida de dos gemelos de sangre italoamericana personificados ambos, en una verdadera prueba de carácter actoral, por Mark Ruffalo. A riesgo de ser menospreciada en este momento por “demasiado bajón”, a lo largo de 6 capítulos se sucede un festival de tormentos íntimos y simbolismos religiosos con el foco puesto en integrantes de clase media trabajadora blanca, en un país que sigue cruzado por su cuestión racial. Basta el comienzo —una cruda escena que refleja una particular “protesta” por la guerra del Golfo, a principios de los años 90— para entender que aquí no habrá risas y mucho menos liviandad. Ruffalo es, a la vez, el esquizofrénico Thomas y el estoico Dominick, quien lidia con sus propios demonios pero al menos los soporta y reprime para hacerse cargo de los dramas de su hermano. Por encima de todo, en esta adaptación de una popular novela del escritor Wally Lamb emerge la enorme performance de Mark Ruffalo. Vale la anécdota que contó por estos días el autor del texto original, sobre las emociones e intenciones del actor, que además produjo la serie. Cuenta Lamb que Ruffalo le envió un correo electrónico con este mensaje: “no puedo decirte cuánto amo este libro. Es muy conmovedor y muy personal para mí de muchas maneras: conozco a estas personas, crecí con ellas”.