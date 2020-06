“Mientras tanto, no hay cines, no hay teatros, los museos sólo abrirán a partir del 6 de junio, no hay conciertos ni se los espera y, en general, hay un enorme esfuerzo destinado a que todas estas cosas se hagan en el ámbito virtual. Pero algunos de nosotros no creemos que sea posible hacer algo de mediano interés en ese ámbito así que nos abstenemos, a la espera del regreso de una actividad cultural a la que no estamos dispuestos a renunciar”, concluye.