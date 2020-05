La serie se estrenó en Netflix el 26 de marzo y rápidamente se convirtió en fenómeno mundial. Dirigida por Maria Schrader y protagonizada por Shira Haas, está basada en una novela autobiográfica de Deborah Feldman. Su título original en inglés es Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots y fue publicada en 2012. Nunca se tradujo al español, hasta hoy, que por fin llega a los lectores hispanohablantes.