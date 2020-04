Parecía no existir otro tema que no se relacionara con el coronavirus, ni una razón lo suficientemente sólida para concentrarnos por un rato en algo que no incluya estadísticas y cantidad de infectados. Sin embargo, el 26 de marzo una ficción alemana hablada en yiddish arribó a Netflix, para contarnos una historia poderosa sobre la búsqueda de independencia de una joven judía ultraortodoxa que conmueve día a día a miles de personas. Creada por Anna Winger y Alexa Karolinski, la miniserie dramática de cuatro capítulos Unorthodox (Poco ortodoxa) adapta con varias licencias (porque hasta en ese detalle elige el camino de la mirada propia) el libro bestseller Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, las memorias escritas por Deborah Feldman. Feldman era una judía religiosa perteneciente a la comunidad Satmar de Williamsburg, Brooklyn, que tras ser criada y educada bajo las estrictas reglas ultraortodoxas decidió romper un pacto que le traía demasiado sufrimiento, dejando atrás una asfixiante forma de vida y un matrimonio arreglado.