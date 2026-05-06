Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del miércoles 6 de mayo

El cronograma de la Feria del Libro de Buenos Aires 2026 ofrece actividades para todas las edades, incluyendo talleres creativos, experimentos científicos, espectáculos infantiles, mesas de debate y presentaciones de libros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires continúa su 50° edición el miércoles 6 de mayo en La Rural, Palermo, con una programación que integra literatura, ciencia, arte, memoria y tecnología, consolidando su lugar como el principal evento cultural de la región. La agenda del día presenta actividades para todos los públicos: talleres, experimentos, presentaciones de libros, espectáculos y debates con especialistas nacionales e internacionales.

Desde el inicio de la tarde, el público podrá sumarse a propuestas participativas, recorridos interactivos y charlas que fomentan la creatividad, la reflexión social y la experimentación. La feria refuerza así su compromiso con la diversidad y el acceso al conocimiento.

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Todas las actividades del miércoles 6 de mayo

La Feria Internacional del Libro 2026 celebrará su 50° edición el miércoles 6 de mayo en La Rural, con una agenda que integra literatura, ciencia, arte, memoria y tecnología en Buenos Aires - (Fundación El Libro)

14:00 h

MUSEO_del_FUTURO. Vení a imaginar el mundo que viene y convertite en parte de una obra colectiva que crece y crece. En cada encuentro vas a crear tu propio afiche y sumarlo a una muestra viva que viaja por América Latina, reuniendo las miradas de jóvenes de toda la región. Pero ningún día es igual a otro, siempre habrá una sorpresa distinta: artistas invitados, música en vivo, mini desafíos con premios, videojuegos analógicos, sets de filmación o conexiones en vivo con estudiantes de otros países. ¿Cómo será la experiencia de hoy?

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Esteban Castromán

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Museo Benito Quinquela Martín: partituras de colores a cien años del tango Caminito. Actividades participativas. El Museo recupera los vínculos artísticos entre la música y las artes visuales. Se abordará el análisis de la partitura para ser intervenida, y traducida a través de colores para generar nuevas versiones visuales que permitan ejercicios matemáticos siguiendo el compás del 2x4, aprendiendo la historia de los artistas y promoviendo la creatividad de los asistentes.

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Organiza: Museo Benito Quinquela Martín

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

¿Por qué el Planeta está al horno? Proponemos un recorrido donde el cambio climático se vuelve experiencia. Vamos a jugar con un mapa de Argentina para descubrir cómo cambia el clima en cada región, derretir hielos para ver cómo sube el nivel del mar y tirar los dados… pero ojo, que no todos los dados son iguales: algunos traen más tormentas de lo que uno quisiera. Y como no todo es problema, después llega el momento de pasar a la acción: entre todos armamos un mural gigante y colaborativo, lleno de propuestas y compromisos para darle pelea al cambio climático.

Organiza: Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Exactas-UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Las olas y el viento. Estación demostrativa con experimentos. Los experimentos de geofluidos te muestran, de forma práctica, cómo se mueven los líquidos y gases en la Tierra. Esta experiencia nos ayuda a comprender mejor los procesos que moldean nuestro planeta y su clima, y a aplicar ese conocimiento para enfrentar desafíos ambientales y naturales. ¡Es una manera divertida y accesible de aprender ciencia en acción!

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Organiza: Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Exactas-UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Física en Acción y Reacción. La Física básica --la de la mecánica, las ondas, la óptica y el electromagnetismo-- y la no tan básica --desde el vacío hasta el universo en expansión-- recreadas con experimentos demostrativos muy vistosos.

Organiza: Departamento de Física, Exactas-UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

14:15 h

Libros, payasadas y burbujas gigantes: RISOTECA es una obra de CHANCLE compañía de arte. La imaginación y la diversión van de la mano en los distintos cuadros de este espectáculo donde Elmo nos presentará los juguetones libros de esta fascinante RISOTECA. De 0 a 12 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Diego Benjamín Pérez

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

14:30 h

Presentación del libro Mesa federal de organización y administración de juicio por jurados: Voces, prácticas y aprendizaje en clave federal.

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Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: Germán Busamia, Camila Banfi, Gastón Blanchetière, Julia Venslavicius y García de García Vilas

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Sentir la literatura: experiencia sensorial para abrir otros modos de lectura.

Organiza: Subsecretaría de discapacidad. GCBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación de la colección “Las juventudes argentinas hoy: tendencias, perspectivas, debates”.

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Organiza: Grupo Editor Universitario

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de la antologia epístolar “Mi Buenos Aires Querido”.

Organiza: lnstituto I.A.L. L. y Colectivo de Artistas F.A.A.S.

Participa: Ana Elisa Medina y Guillermo Furlong Franco

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Los Destacados de ALIJA. ALIJA entrega los premios Los Destacados, que distinguen lo mejor de las publicaciones de libros infantiles y juveniles editadas durante 2025. Este reconocimiento anual, muy apreciado en el campo, contempla diversas categorías vinculadas con la escritura, la ilustración, el diseño y la edición, evaluadas por un jurado federal de especialistas.

Organiza: ALIJA - Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina

Participa: Comisión Directiva de ALIJA

Coordina: Mario Méndez y Comisión Directiva

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Cuentos a medida. Es una propuesta de narración oral que invita a vivir historias de manera participativa, sensible y lúdica. A partir del juego con tiras de tela, la idea de: medida, se transforma en un recurso poético: no solo se trata de medir objetos, sino también de explorar aquello que sentimos, recordamos e imaginamos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Andrea Martinoli

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

¡Se perdió mi voz linda! ¿Cómo hago para encontrarla? Pensamos qué de lo cotidiano nos hace perder nuestra, voz linda, y qué o quiénes nos ayudan a encontrarla. A través del dibujos y juegos, buscamos nuestra propia voz. Actividad para toda la familia y con sorteo de libros. De 5 a 12 años.

Organiza: Bianca Ediciones

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Cientos de personas asisten a una concurrida convención, rodeadas de stands de editoriales y señalizaciones de eventos.

16:00 h

Presentación del libro Carter y los DDHH en la Argentina.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: Marcelo López Alfonsín y Juan Manuel Olmos

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

El autor Carlos Malamud presentará su libro en la FIL 2026, una revisión imprescindible: “Golpe militar y dictadura en Argentina (1976 - 1983)”, Editorial Catarata. Investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación.

Organiza: Equipo Océano

Participa: Carlos Malamud

Coordina: Camila Perochena

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

La autora Patricia Debeljuh, junto a un destacado panel de referentes del mundo académico y empresarial argentino, presenta la biografía de Silvia Torres Carbonell, también presente en el evento como homenajeada. Una obra que pone en valor su rol como madrina de los emprendedores.

Organiza: LID

Participa: Patricia Debeljuh, Silvia Torres Carbonell, Paola Delbosco

Coordina: Maria Laura Caruso (editora)

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Democracia en riesgo: relativismo y debilitamiento institucional en América Latina”. En esta segunda edición del Concurso de Ensayos de Jóvenes Latinoamericanos se presentan los 10 mejores ensayos. Los temas tratados incluyen el análisis del autoritarismo en la región y sus implicancias en las democracias latinoamericanas, la relativización de los valores democráticos y su impacto en las instituciones y la importancia de defender la libertad más allá de las fronteras.

Organiza: Cultura Democrática y la Universidad Católica Argentina

Participa: Juan Miguel Matheus, Roman Jatzel, María Laura Picón, Christian Rojas, Facundo Galván, Sonia Ramella, Armando Chaguaceda Noriega, Santiago Riobo y Jose Armando Tavarez Rodríguez

Coordina: María Lourdes Puente Olivera y Micaela Hierro Dori

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Agresión Sexual. Escala diagnóstica para identificar y confirmar antecedentes en la práctica clínica y forense.

Organiza: Editorial Salerno

Participa: Guillermo Raúl Saba

Coordina: Editorial Salerno y Centro Horus

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Mochila Caracol presenta: Cuentos convida. Es una propuesta íntima que combina narración oral, juegos de dedos y rimas corporales, interacción lúdica con el público y pequeños recursos teatrales y poéticos. Un encuentro pensado para primeras infancias y niñeces, donde la palabra se vuelve juego y el juego, viaje compartido. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Clara Moyano; Adrian Berra

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Tarde a color. A partir de las actividades de nuestros libros Diarios a color, vamos a jugar a manchar y crear a color en monocromático. De 5 a 12 años.

Organiza: Papel Limón

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El Método Ututo. Presentación del libro de Alvar Torres que invita a explorar la curiosidad como motor, la tecnología como herramienta y el pensamiento como juego: ideas, preguntas y nuevas miradas para resetear nuestra forma de imaginar (y vivir en) el mundo que viene.

Organiza: AI (Canadá/México/Argentina)

Participa: Alvar Torres

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Autores Locales de Pilar: Literatura, Identidad Cultura, Autogestión.

Organiza: Editorial Dunken

Participa: Tibisay Arenas, Sofia Argos, Marcelo Brenta, Roberto Capria, Magdalena Chamorro, Graciela de Bernardi, Sandra Fernández, Jesica Galeano Jarcusky, Adela L. Guzman, M. Irene Jakóbcczyk, Noelia Lebrini, Claudia Martínez, Isabel Martínez, Laura Martínez, Josefina Patané y Teresa B. Vassallo

Coordina: Silvia Almada y Víctor Koprivsek

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Hebe. La biografía”.

Organiza: Marea Editorial

Participa: Ulises Gorini, Alejandra Bonafini y Luciana Bertoia

Coordina: Constanza Brunet

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Argentina Sustentable. El Norte Grande. El futuro de Argentina se define en el Norte Grande: producir, conservar e incluir. Iniciativa del proyecto Impacto Verde.

Organiza: Delegación de la Unión Europea en Argentina

Participa: Embajador de la Unión Europea, representantes de AVINA, Rewilding, Aves Argentinas, Banco de Bosques, investigadores CONICET, Ledesma, UNITEC Bio, Gustavo Idigoras (VISEC), ARCOR, ARAUCO, CAEM, Unión Industrial, comunidades indígenas y sector público

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Poliedro Editorial en la Feria del Libro 2026.

Organiza: Ediciones CICCUS y Universidad de San Isidro

Participa: Autoridades de Universidad de San Isidro y de Poliedro Editorial +2

Coordina: Enrique Del Percio

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Horacio, el crustáceo. Horacio es un bichito del mar que necesita un hogar, sus nuevos amigos lo ayudarán a encontrarlo. Un cuento para escuchar y colorear que nos invita a pensar en la importancia de la amistad, solidaridad y la donación de órganos. De 5 a 9 años.

Organiza: Instituto de Transplante Ministerio de Salud de La Nación

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

La escritora y editora peruana de literatura infantil y juvenil Kari de la Vega presenta sus libros álbum “La reina de la torre” y “Lo que veo en el museo”, en una propuesta que combina narración y taller participativo. Un espacio para escuchar historias, imaginar y crear a partir de la palabra y la imagen.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: Kari de la Vega y Lola Rubio

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Imaginando nuestra Ciudad Ideal. A partir de un afiche con la ilustración de una Ciudad incompleta, se busca que los chicos/as imaginen cómo sería su entorno ideal, incorporando elementos que les gustaría tener en su barrio o escuela; a través de recortes, dibujos y materiales varios. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Juan Solá, Mercedes Romero Russo, Enzo Maqueira y Flavia Calise

Coordina: Rosario Pozo Gowland (@decimeunlibro)

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Que tu algoritmo no elija por vos: cómo “entrenar” a tus redes para que trabajen a tu favor, el valor de lo humano frente al avance de la IA y por qué la construcción de comunidad real le gana siempre al “hate” (porque criticar con maldad no suma, y te explicamos por qué).

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

La Zona Futuro y Zona Explora del Pabellón Amarillo abren la jornada a las 14 horas con propuestas innovadoras como el Museo del Futuro, actividades de inteligencia artificial y recorridos interactivos para fomentar la creatividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

17:00 h

Mariana Dimópulos (vía streaming) y J. M. Coetzee presentan “Don de lenguas” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mariana Dimópulos y J. M. Coetzee

Coordina: Flavia Pitella

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Escribir en el apocalipsis. ¿Cuál es el presente (¿y el futuro?) de la literatura en tiempos de IA, crisis económica, calentamiento global y therians? Una charla entre autoras y autores para pensar el mundo en el que vivimos y su relación con la escritura y la lectura.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

A definir.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Ser joven en tiempos sin Wifi (ni democracia): el autor propone un cruce generacional a 50 años del último golpe de Estado. Partiendo de una diferencia central —en dictadura hubo terrorismo de Estado, censura y persecución—, la charla invita a comparar cómo se estudiaba, cómo se circulaban lecturas, cómo se construían amistades y vínculos. Una actividad para pensar, sin simplificar, qué significa crecer, leer y hacerse una voz propia en tiempos de prohibición y en tiempos de sobreinformación.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: Franco Vaccarini

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Charla sobre Tarot y la Literatura por @vickylibros Instagram

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Puentes entre las inquietudes infantiles y la ESI. Las preguntas sobre el cuerpo, los vínculos, la sexualidad, forman parte de la experiencia de crecer. Esta charla propone reflexionar sobre cómo la ESI puede reconocer esas inquietudes genuinas y ponerlas en diálogo con los saberes que la escuela tiene la responsabilidad de enseñar, acompañando el crecimiento con conocimiento y cuidado.

Organiza: Lugar editorial

Participa: Silvia Hurrel

Coordina: Lugar editorial

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

¡Decimos NUNCA MÁS! A cincuenta años del golpe cívico-militar, Marea reúne ochenta voces en la antología Dijimos Nunca Más, libro institucional de la editorial para la que se convoca a sus autores y otros referentes. También propone revisar los 23 años de catálogo de la editorial, atravesados por la reflexión sobre memoria, verdad y justicia. Una conversación colectiva sobre el pasado reciente y los desafíos del presente.

Organiza: Marea Editorial

Participa: Constanza Brunet, Debret Viana, Analia Argento, Emilce Moler, Carlos Ulanovsky y Hernán Brienza

Coordina: Constanza Brunet y Debret Viana

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Narraciones a cargo del Club de Narradoras del Instituto SUMMA. Coordina: Nora Fonollosa. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: Nora Fonollosa

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

17:30 h

CTERA en defensa de la escuela pública a 20 años de la Ley Nacional.

Organiza: CTERA

Participa: Docentes, estudiantes, público en general

Coordina: Miguel Duhalde

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Fútbol y Matemáticas. Los datos no se manchan.

Organiza: Eudeba

Participa: Willy Durán, Waldemar Iglesias, Nora Bar, y Augusto Costa

Coordina: Omar Coso

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Rara Avis presenta “Las Gemelas, El Sueño/ The Twins, The Dream”, de Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin. Valeria Tentoni dará una conferencia introductoria sobre el libro y la amistad de ambas escritoras a modo de homenaje. Luego, las poetas Paula Jiménez España y Natalia Romero realizarán una lectura coral de los textos y poemas incluidos en nuestra edición.

Organiza: Rara Avis Editorial

Participa: Valeria Tentoni, Paula Jimenez España y Natalia Romero

Coordina: Anshi Moran

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Argentina Originaria.

Organiza: Editorial Universitas

Participa: Jose Luis Picciuolo Valls

Coordina: Universitas

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

“Pensadores del Siglo XIX y XX para el Humanismo del Siglo XXI - Volumen II”. Tras el éxito del primer volumen, esta obra profundiza en el legado de 11 pensadores fundamentales (como Hannah Arendt, Karol Wojtyła, Victoria Ocampo y J.R.R. Tolkien, entre otros) para proponer una acción social y política basada en la dignidad humana y el compromiso con la verdad. Un encuentro para dialogar sobre cómo las ideas del pasado pueden iluminar un futuro más humano y trascendente.

Organiza: Cultura Democrática

Participa: Juan Miguel Matheus, Carlos Hoevel, Manuel Gilabert, Francisco del Campo, Alejandro Williams Becker, Gennaro Curcio, Francisco Plaza, Elisa Goyenechea, y Gustavo Gonzalez

Coordina: Micaela Hierro Dori y Maria Laura Picón

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

TDL, los desafíos de aprender a leer. Una conferencia para entender cómo el TDL influye en la lectura. Propone conocer perfiles lectores, su relación con la dislexia y sumar herramientas para acompañar desde la escuela y la clínica.

Organiza: Neuroaprendizaje

Participa: Verónica Cassiraga, Macarena Caridi, Rodrigo Valdez

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Alice Kellen presenta “Sigue lloviendo” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Alice Kellen

Coordina: Álvaro Garat

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Con una cañita de Bambú. Objetos lúdicos, títeres y música mediarán la ternura de la palabra poética y narrativa para primeras infancias. En un escenario-territorio de la palabra literaria compartiremos lecturas, narraciones orales y canciones a partir de una selección de textos de María Elena Walsh y otros autores argentinos. De 0 a 5 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Valeria Rodriguez

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El bagrecico. Narración del cuento. A través de la narración se elaborará “La Bitácora del Viajero”. Esta actividad consiste en crear un libro plegable donde cada sección representa un momento y espacio clave de la historia del cuento: el riachuelo natal, el río de las mil vueltas, el río bravo, el río más grande del mundo, el mar y la poza del riachuelo natal. Permitiendo que el niño procese el viaje del bagrecico desde el riachuelo hasta el mar y su regreso. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Connie Philipps del Castillo (promotora)

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Asistentes disfrutan de las diversas actividades y ofertas literarias en la Feria Internacional del Libro 2026, explorando los coloridos stands llenos de publicaciones.

Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa IV. Lengua, territorio y pertenencias. Cómo se habitan (y se deshabitan) los espacios físicos y los imaginarios.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Teresa Ruiz Rosas (Per), Giorgina Cerutti (Uru), Andrés Montero (Chi), Carla Maliandi (Arg)

Coordina: Diego Erlan

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Antología “Mujeres Valientes” por SADE F. Varela.

Organiza: SADE Florencio Varela

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Diez propuestas para un futuro mejor.

Organiza: SADE

Participa: Carlos Heller, Carlos Tomada y Jorge Taiana

Coordina: Carlos Antonio Montero

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “De las palabras a la acción educadora (reflexiones éticas a modo de diccionario)” de Gustavo Schujman perteneciente a la colección Política y Educación dirigida por Roxana Perazza.

Organiza: Aique Grupo Editor

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Símbolo, arquitectura y espacio urbano: recorrido y diálogo (dos enfoques Masónicos de La Plata). El vínculo secreto entre la masonería y el arquitecto Le Corbusier, a través del uso de la Geometría Sagrada. Y el trazado urbano de la ciudad como legado masónico, ¿qué aprendizajes deja para hacer ciudades más humanas en el Siglo XXI?

Organiza: Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones

Participa: Mg. Arq. Serena Dradi, Lic. Javier Vázquez

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Leer para sentir, sentir para vivir.

Organiza: Equipo Océano

Participa: Verónica Álvarez Rivera y Fabiana Pavela

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

¡Vení al club de lectura fácil! Lectura compartida de un cuento de miedo de Elsa Bornemann. Una propuesta accesible que invita a participar leyendo en voz alta, en silencio o en lengua de señas.

Organiza: Lengua Franca

Participa: Analía Gutiérrez, Julia Otero, Luciana Payer, Mónica Rodríguez +2

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Lxs adolescentes les leen cuentos a lxs niñxs. Estudiantes de 5° año de la Escuela de Educación Media N°6, D.E.5, de CABA, y Barrilete Cultural, brindan un espacio de encuentro, juego y lectura a niñes. Los y las sorprenderán con historias fantasiosas, de risa y de terror, como así también con algunos desafíos. También habrá un rincón para les más peques. Edad de 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Proyecto Pintame un cuento. Una breve narración dará lugar al despertar de imaginarios que se materializarán con técnicas de las artes visuales. Una acción colectiva, para disfrutar y compartir. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Fernando Alegre

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

18:00 h

Conociendo nuestras raíces. Explorando la identidad y la memoria colectiva a través de la poesía y la historia del municipio de Las Lajitas. Socialización del libro “Por senderos del pago”, un viaje poético a la memoria del municipio de Las Lajitas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Alba Rosa Saravia

Coordina: Editorial Milor (Norte Cultural)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Fantasmagoria y Richard Coleman en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Richard Coleman y Fantasmagoria

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central +1

Pabellón: Exterior +1

Escribir cuentos desde la pasión, del libro a la serie. Gol gana.

Organiza: Homo sapiens

Participa: Damián Andreoli

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Violencia en las escuelas: transformar el conflicto en oportunidad pedagógica. La autora ofrecerá un marco conceptual y práctico para abordar la violencia en las escuelas desde una perspectiva pedagógica e institucional. En la charla, se trabajará la distinción entre conflicto, agresión y violencia y se brindarán criterios para intervenir sin reforzar lógicas punitivas ni escalar las situaciones. Se compartirán estrategias concretas, protocolos de actuación y orientaciones basadas en marcos legales vigentes, así como claves para el trabajo articulado entre docentes y equipos directivos.

Organiza: Fundación El Libro +1

Participa: Andrea Kaplan

Coordina: Editorial El Ateneo

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Atardecer Banco Provincia con Iván Noble. Show de apertura de Marina Wil.

Organiza: Fundación El Libro y Banco Provincia

Participa: Iván Noble y Marina Wil

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central +1

Pabellón: Exterior +1

18:30 h

Club de mujeres artistas. Un recorrido por 28 mujeres artistas del siglo XX que produjeron obra visual y también escribieron.

Organiza: Futurock

Participa: Milagros Pochat

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Chip Chat con Fanzine Club: hablemos de fanzines, archivos y servidores autogestionados. Gala de Chip Tecno entrevista a K1rby de Fanzine Club, un proyecto de archivo colaborativo que traduce el espíritu del hazlo tú mismo a la propia infraestructura en la que circulan y se comparten los fanzines digitales. Ideas y reflexiones sobre procesos de edición, herramientas libres, soberanía tecnológica y el acceso libre a la información.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Zulma María Iris Cattafesta y Gala Cacchione

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

El acceso a la Feria del Libro 2026 es gratuito para menores de 12 años, docentes, personas con discapacidad, estudiantes, jubilados y titulares del Pase Cultural, con tickets a $8.000 e importantes vales y descuentos en libros - (Fundación El Libro)

19:00 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa V. La naturaleza amenazada o como amenaza. Derivas de una relación ambivalente y conflictiva.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Pilar Quintana (Col), Karina Pacheco (Per), Claudia Aboaf (Arg), Emanuel Bremermann (Uru)

Coordina: Emilio Jurado Naón

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación de “Cositas” (Seix Barral), de Benoît Coquil. El autor conversará con Fero Soriano sobre esta novela que cuenta la asombrosa historia del hongo alucinógeno que dio la vuelta al mundo.

Organiza: Institut français d’Argentine/Embajada de Francia en Argentina y Grupo Planeta

Participa: Benoît Coquil

Coordina: Fero Soriano

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación de “Deshumanizados”, de Tomás Balmaceda.

Organiza: Galerna

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación de “La última batalla” de Edgardo Esteban.

Organiza: Marea Editorial

Participa: Edgardo Esteban, León Gieco, Pedro Saborido, Hernán Brienza

Coordina: Constanza Brunet

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Unión de tres plumas.

Organiza: SADE

Participa: Carlos Brid, Ernesto Rogines y Graciela Montenegro

Coordina: SADE San Martín, SADE Zona Norte y SADE Tres de Febrero

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Pensar la educación en la era del algoritmo.

Organiza: Ediciones Continente

Participa: Nora Merlín

Coordina: Jorge Gurbanov

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Federico Jeanmaire presenta “Bali” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Entropia Editorial

Participa: Federico Jeanmaire

Coordina: Silvia Hopenhayn y Martín Sancia Kawamichi

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de los libros “A mi hijo lo maltratan y la escuela no hace nada” y “El cuidado de la vida en foco”.

Organiza: Homo Sapiens Ediciones

Participa: Mariano Cranco y Graciela Morgade

Coordina: Analía Devalle

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

La Lic. Paola Sassoon presenta “Desbloquear para gestar: un camino hacia la fertilidad emocional”, un libro que propone una mirada innovadora sobre la fertilidad, integrando el psicoanálisis, la genética, la medicina reproductiva y la experiencia clínica con pacientes que transitan tratamientos de reproducción humana asistida.

Organiza: Libella Editorial

Participa: Paola Sassoon

Coordina: Natalia Alterman

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Presentación del libro “Aportes Académicos. Equilibrio de Poderes y rol del Poder Judicial”.

Organiza: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Participa: Andrés Rosler, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi

Coordina: Hugo Galderisi

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Presentación de “La felicidad del pueblo. Apuntes ilustrados” (China editora), el nuevo libro de Juan Grabois con ilustraciones del artista Daniel Santoro. En un mundo que rehúye el bien común y apela a recetas individualistas, Juan Grabois escribe un texto profundamente humano que se detiene a pensar en aquello que nos une.

Organiza: China editora

Participa: Juan Grabois y Daniel Santoro

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Cicatrices. El ciclo de poesía curado por Consuelo Iturraspe se traslada del Bar Rodney a Orgullo y Prejuicio con una selección de poetas cuir de distintas partes del país. Leen: Osvaldo Bossi, Valeria Mussio, Santiago Venturini, Paola Santi Kremer y Verónica Yattah.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Osvaldo Bossi, Valeria Mussio, Santiago Venturini, Paola Santi Kremer, Verónica Yattah

Coordina: Consuelo Iturraspe

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Kamishibai para soñar. Narración de cuentos infantiles con la técnica de Kamishibai, con láminas diseñadas por las estudiantes. De 5 a 9 años.

Organiza: Estudiantes del Profesorado de la UCA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Proyecto Pintame un cuento. Una breve narración dará lugar al despertar de imaginarios que se materializarán con técnicas de las artes visuales. Una acción colectiva, para disfrutar y compartir. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Fernando Alegre

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: Nicolás Malinovsky, Rubén Lu Vuolo y Ernesto Picco

Coordina: Siglo XXI y La Libre

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. Mesa VI. Las experiencias límite y los límites de la experiencia como material narrativo.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Héctor Abad Faciolince (Col), Jeremías Gamboa (Per), Lalo Barrubia (Uru), Federico Jeanmaire (Arg)

Coordina: Constanza Penacini

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Mesa I. Presentación del libro “Un mal salvaje”, J. M. Coetzee y Fabián Martínez Siccardi.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: J. M. Coetzee y Fabián Martínez Siccardi

Coordina: Liliana Ancalao (poeta del pueblo mapuche)

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Sergio Pujol presenta “Las edades del tango”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Sergio Pujol, Oscar Conde, Mariana Fossati y la intérprete Lidia Borda

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Presentamos “Belgrano”, de Diego Valenzuela, un libro que no solo mira hacia el pasado, sino que lo trae de regreso con pulso actual. Nos acompañará la quinta generación viva de la familia de Manuel Belgrano, testimonio directo de un legado que sigue respirando entre nosotros.

Organiza: Hojas del Sur

Participa: Diego Valenzuela y familiares de Manuel Belgrano

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

El acceso a la Feria del Libro 2026 es gratuito para menores de 12 años, docentes, personas con discapacidad, estudiantes, jubilados y titulares del Pase Cultural, con tickets a $8.000 e importantes vales y descuentos en libros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la nostalgia al libro: El regreso de Capellán. Presentamos el lanzamiento de la preventa de un rescate de una obra fundamental de la historieta argentina, publicada originalmente en la mítica revista Nippur Magnum y con la presencia de dos leyendas. A más de 37 años de su debut, la serie escrita por Ricardo Ferrari y dibujada por Carlos Gómez llega por primera vez al formato libro. Situada en el caos de la Guerra de Indochina, la obra trasciende el género bélico para explorar la condición humana a través de la mirada de un sacerdote en el frente de batalla. Un encuentro con sus autores y editores para celebrar el regreso de un clásico largamente esperado.

Organiza: Loco Rabia Editora

Participa: Alejandro Farias, Marcos Vergara, Ricardo Ferrari, Carlos Gómez

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

El autor Lucas Adur presenta su nueva biografía, “Jorge Luis Borges: Un destino literario”, junto a invitados especiales.

Organiza: Calambur Distribuidora

Participa: Lucas Adur

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Conectar en tiempos de pantalla.

Organiza: Editorial Chirimbote

Participa: Nadia Fink, Jesi Farias, Gisela Grunin, Damián Supply, Érica Pincever y Laura Sánchez

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Identidad tucumana. Cultura y memoria. Una mirada donde el libro, la palabra y la música convergen con compromiso, arte y espíritu crítico.

Organiza: Ente Cultural de Tucumán

Participa: Horacio Elsinger, Liliana Jalile, Marcela Vignoli, Liliana Massara, Rúben Cruz, Micaela Flores, Julio Santillán, Ministra Susana Montaldo, Raúl Albarracín, Humberto Salazar y Silvia Camuña

Coordina: Miguel Calvo

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Presentación de “Energía que lidera”, de Natalia De Vita.

Organiza: Galerna

Participa: Natalia De Vita

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Charlando con un Héroe.

Organiza: Ediciones Argentinidad

Participa: Javier Sánchez de La-Puente, Guillermo Lobo y Veteranos de Guerra de Malvinas

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Tras las huellas de Tirso. ¿Cómo leer hoy a una de las primeras editoriales de literatura gay en América Latina? El periodista Fernando Pagano y el editor Fram Visconti recorren su historia, su legado y abren preguntas sobre la noción de literatura cuir en el presente.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Fernando Pagano, Fram Visconti

Coordina: No mencionado

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

Poesías Bordadas. Espectáculo-Taller donde la narradora lee creativamente y narra poesías y cuentos y a partir de allí cada niña/niño asistente bordará su creativa y divertida, Poesía Bordada. Animales, flores , corazones. Esta actividad nos permite acercar a la familia y fomentar el amor por la lectura. @silviaberes De 5 a 9 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Syl Beresovsky

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Mente en acción. Mente en acción es un taller donde se pondrá en juego la atención, planificación, memoria, control de impulsos y toma de decisiones, a partir de propuestas con desafíos estratégicos. A través del juego, los chicos y las chicas desarrollan habilidades claves para su escolaridad y la vida. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Carolina Perdiz

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Reseñas en vivo.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Daiana Nappi, Camila Cabrera, Camila Perez Ferrante y Reni Donia

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

19:30 h

El libro como puente. La literatura en el aula ya no alcanza solo como contenido académico. Es necesario comenzar a verla y utilizarla como lo que es, una herramienta valiosa y poderosa para conectar con el mundo emocional de los alumnos. Queremos invitarlos a redescubrir los libros como exploradores del juego y la creación (colectiva e individual), como conversadores de temas incómodos para ponerles palabra, como espejos de autoconocimiento y gestión emocional; como el lugar de encuentro. Los libros como un puente para volver conectarnos con nosotros y con los otros.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Evangelina Dugo, Susana Cook y Gisela Benazzo

Coordina: Papel Limón

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Puentes entre las inquietudes infantiles y el abordaje de la ESI en la escuela. Las preguntas sobre el cuerpo, los vínculos, los cambios de la pubertad y otros temas de sexualidad forman parte de la experiencia de crecer. Aparecen en conversaciones entre pares, en las familias y también irrumpen en la escuela, interpelando a quienes enseñan.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Silvia Hurrel

Coordina: Lugar Editorial

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Detección temprana en el aula: claves para identificar dificultades del lenguaje. Charla para acompañar a docentes que buscan fortalecer su mirada pedagógica en torno al desarrollo del lenguaje. A partir de herramientas concretas, como el libro “La rabona de Rolo”, y criterios claros de observación, se abordarán los principales indicadores de posibles dificultades fonoaudiológicas en niños y niñas en edad escolar, lo que permite garantizar mejores oportunidades de aprendizaje, inclusión y desarrollo integral para cada estudiante.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Débora Capriccioni y Agustina Cucchiara

Coordina: Bianca Ediciones

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

La colorida Zona Infantil de la Feria Internacional del Libro 2026 exhibe estantes repletos de libros y espacios para actividades, fomentando la lectura entre los más jóvenes asistentes.

20:00 h

El futuro de la energía: ¿hay alternativa? Convocamos a tres escritores para conversar acerca de la crisis energética global y el rol especial de Argentina en este contexto.

Organiza: Siglo XXI y La libre +1

Participa: Carlos Maldonado

Coordina: Andrés Telesca

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

ILUS.PROYECTOS. Presentación de los trabajos finales de la cohorte de 2do año - 2025 del Posgrado de Ilustración Profesional / FADU-UBA

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Daniela Arias, Lucila Bonardi, Magdalena Castría, María Chevalier, Marcelo Domínguez Magnata, María Elizagaray Estrada, Sofia Fontana Ortiz, Rocio Gutierrez Moreno, Florencia Labanca, Daniela Magnelli, Camila Mallozzi, Lucía Mercedes Maranzana y otros

Coordina: Florencia Capella, Laura Varsky y Martín Laksman

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Proyección de cortos independientes, transformando el mundo literarios con medios digitales.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Brindis por el futuro de la literatura. Factotum Ediciones celebra el lanzamiento de la antología “Los rotos”, con la presencia de sus autores.

Organiza: Factotum Ediciones

Participa: Federico Jeanmarie, Inés Hop, Francisco Moulia, Cecilia Azzolina, Marcelo Utje, Maria Inés Bedia, Julia Coria, María Belgrano, Daniela Ema Aguinsky, Emmanuel Lorenzo, Luis Mey, Haidu Kowski, Matias de Rioja, Sebastián Basualdo, Lala Sosa, Hernán Pueyrredon, Debret Viana y Ariel Toledo

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Todos los amores del mundo. Maratón de poesía.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Flor Da Piaggi, Celeste Sawczuk, Pablo Romero, Tomás Litta, Camila Mermet

Coordina: Álvaro Garat

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

20:30 h

Perón íntimo. Historias desconocidas.

Organiza: Sb editorial

Participa: Ignacio Martín Cloppet

Coordina: Andrés Telesca

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “La guarida del lobo”.

Organiza: Eugenio Burzaco

Participa: Eugenio Burzaco

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Borges 40º Años – “El Olvido que seremos”.

Organiza: SADE

Participa: Héctor Abad Faciolince y Alejandro Vaccaro

Coordina: No mencionado

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Luly Dietrich, fundadora de la comunidad Mujeres al Volante, presenta su primer libro, “Manejá tu miedo con amor: por más mujeres al volante”. Un llamado a transformar la energía del miedo en amor, promoviendo una movilidad más consciente, segura y amorosa.

Organiza: La 1x2

Participa: Luly Dietrich

Coordina: Maria Laura Caruso (editora)

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura. El autor analizará la actuación del ministro de economía de la Dictadura Cívico Militar Empresarial.

Organiza: Ediciones Continente

Participa: Julián Zícari

Coordina: Jorge Gurbanov

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

La distancia y lo ínfimo. ¿En qué momento un detalle cotidiano se vuelve materia literaria? Una conversación con Jean-Philippe Toussaint.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Jean-Philippe Toussaint y Mónica Zwaig

Coordina: Lucía Vogelfang

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Nona Fernández presenta “Marciano” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Penguin y Random House Grupo de Editorial y Fundación El Libro

Participa: Nona Fernández

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Nuevas miradas sobre fertilidad y longevidad. Se presentarán los 3 volumenes de la Colección Ayesha de Medicina Reproductiva: Fertilidad I, II y III.

Organiza: Ayesha Agencia de Gestion Cultural y Editorial

Participa: Dr. Martín Rotella, Alejandro Margulis, Dr. Felipe Vilella, Dr. Adrián Gaspar, Dra. Natalia Gennaro, Della Rossa, Prof. Dr. Mike K. S. Chan, Dr. Napoleón Galo Jordán y otros

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Presentación de “Decisiones docentes para enseñar sin miedos” y “Comprender a las familias en tiempos difíciles”. Ambas obras analizan qué traen las familias y qué necesita sostener la escuela. El problema del momento es reconstruir confianza mientras se enseña, con acuerdos claros y un marco institucional hospitalario.

Organiza: Noveduc / Novedades Educativas

Participa: Ruth Chackiel, Lily Maltz, Claudia Aljanati y Vanesa Casal

Coordina: Ruth Chackiel

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Mundial 2030: Espacio para la integración del Cono Sur.

Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Día de la Provincia de Entre Ríos.

Organiza: Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Principios, valores y emociones del liderazgo”.

Organiza: SADE

Participa: Roberto Nul, Gabriel Urquipía y Marcelo Birmajer

Coordina: Agustina Cúneo

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

¿Listos para el asado?. Presentación de “Manual de parrilla del Río de la Plata: Argentina y Uruguay”. Sebastián Manito, asador profesional, comparte en este libro todos sus conocimientos sobre cocinar con fuego y brasas para conseguir el asado perfecto con el mejor sabor.

Organiza: Grupal

Participa: Sebastián Manito

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Las nuevas tecnologías en los límites del capital. “Un abordaje del estado actual y los posibles futuros de la inteligencia artificial, la robótica y otras tecnologías desde la economía, el trabajo humano y la geopolítica”.

Organiza: Ediciones IPS

Participa: Paula Bach, Martín Becerra y Noemí Brenta

Coordina: Ariane Díaz

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

La era del algoritmo. Una mirada crítica a la economía de plataformas. Presentación del libro y diálogo con los autores.

Organiza: Ediciones Continente

Participa: Julián Zícari, Martín Burgos

Coordina: Jorge Gurbanov

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Hijas, criadas, muchachas. Una historia de las infancias en la Ciudad de Buenos Aires (siglos XVIII-XIX).

Organiza: Editorial El Zócalo

Participa: Bettina Sidy y Loreley El Jaber

Coordina: Andrea Gorini

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Patricio Barton presenta su primer libro de cuentos “No importa cuándo leas esto”.

Organiza: Marea Editorial

Participa: Patricio Barton, Maru Drozd, Mario Petrosini y Mariano Miquelarena

Coordina: Constanza Brunet

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Conmemoración de Diego Rojas.

Organiza: SADE

Participa: Mariano Valerio

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Libros para una cultura de la integración. Christian Carollo y Augusto De Santis presentan “Volando más lejos y más alto” y “Más allá del riesgo”.

Organiza: Ediciones CICCUS

Participa: Christian Carollo y Augusto De Santis

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

La entrada general para el miércoles 6 de mayo tiene un valor de $8.000. Los tickets pueden adquirirse en las boleterías de La Rural o de manera anticipada en el sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, utilizable en librerías adheridas del predio para la compra de ejemplares. Las editoriales participantes otorgan vales y descuentos adicionales con cada compra, ampliando los beneficios para los visitantes.

La Fundación El Libro, responsable de la organización, destacó que el ajuste de precios busca mantener la accesibilidad en los días de semana, favoreciendo la participación de estudiantes, docentes y público general.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito para menores de 12 años acompañados por un mayor, personas con discapacidad junto a un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante), y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los miércoles, estudiantes, jubilados y pensionados pueden ingresar sin costo presentando la documentación correspondiente. Todas las actividades dentro del predio están incluidas con la entrada.

Horarios

El miércoles 6 de mayo, la Feria del Libro abre sus puertas de 14 a 22 horas en el predio de La Rural. La jornada comienza con propuestas en la Zona Futuro y Zona Explora del Pabellón Amarillo, como el Museo del Futuro, talleres de creatividad, actividades científicas, experimentos de física y clima, espectáculos infantiles y juegos literarios digitales.

A lo largo de la tarde, se desarrollan presentaciones de libros, charlas sobre memoria, derechos humanos y educación, reconocimientos a la literatura infantil y juvenil, y actividades de narración oral, ilustración y escritura creativa. El Espacio Digital ofrece talleres para descubrir nuevas herramientas de lectura, desafíos literarios y propuestas de inteligencia artificial. En paralelo, la Zona Infantil y Talleres proponen experiencias lúdicas, espectáculos y actividades de integración intergeneracional.

La programación incluye mesas de diálogo con autores latinoamericanos, homenajes, debates sobre medio ambiente, historia, urbanismo, economía digital y tecnología, talleres de ajedrez y maratones de poesía. Entre los destacados del día figuran la presentación de J. M. Coetzee, Nona Fernández, Alice Kellen y Jean-Philippe Toussaint, así como el encuentro musical con Iván Noble y el show de Fantasmagoria y Richard Coleman.

La grilla se completa con propuestas para educadores, presentaciones de antologías, muestras de ilustración, proyecciones audiovisuales y actividades de integración cultural, con la participación de referentes del ámbito nacional e internacional. El programa actualizado y los detalles de cada evento pueden consultarse en el sitio web oficial de la feria.

El miércoles 6 de mayo, la Feria del Libro reafirma su vocación de encuentro, aprendizaje y celebración colectiva, con propuestas que atraviesan la literatura, la ciencia, la memoria y la creatividad en Buenos Aires.