"Ellas hablan de una reinvención del feminismo porque no sólo hablan de la falta de equidad de género, también se refieren al racismo, que décadas atrás era mucho más fuerte, al colectivo gay… No es sólo feminismo e inclusión de mujeres. Ellas piensan en esa minorías que no están contempladas en los grandes espacios", agregan las guías de la Usina.