La pasión por Twin Peaks no cesa: el piloto desencadenó en dos temporadas (la segunda en 1991) y una película que funciona como precuela de la serie, Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992). Amada por algunos y odiada por tantos otros por mostrar con morbosidad todo aquello que la serie no hizo. Al termino de la segunda temporada Twin Peaks ya se había convertido en un fenómeno con toda clase de merchandising. Entre otros objetos, los más famosos fueron el diario íntimo de Laura Palmer (escrito por la hija de David Lynch, Jennifer Lynch), el audiolibro The Secret Story of Twin Peaks (escrito por Mark Frost) y hasta la autobiografía de Dale Cooper: My life, My tapes, escrito por el hermano de Mark Frost, Scott Frost..