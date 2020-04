“Les voy a decir la verdad: yo no soy tan lectora”, confiesa Paulina, con modestia. “Fui tremendamente lectora, pero ya en la época de la facultad, como uno está todo el tiempo leyendo para estudiar, me alejé un poco de la literatura. He tenido vueltas esporádicas como de esas que te agarran que te leés cinco o seis libros. Y trabajando en internet me pasa lo mismo: como que estoy todo el tiempo con pantallas, pantallas, pantallas y me cuesta un montón pasar al libro. Paso cuando algo se me cruza, pero no soy de esas personas que están permanente leyendo”.