“Por supuesto que este episodio tremendo, esta crisis mundial, aparecerá de alguna manera en la narrativa, no sólo en la ciencia ficción, en la narrativa en general. Pero no quiere decir que tengan que salir pandemias en concreto, algunas novelas que se harán realistas, que se harán de la pandemia y tal, pero no me refiero a eso, me refiero a que ésto que estamos viviendo forma parte de una experiencia muy álgida que no todo el mundo vive de la misma manera. Y esa experiencia por supuesto que nos cambia a los escritores, a todos los seres humanos, pero a los escritores también porque nuestras novelas son todo lo que cada uno de nosotros es”.