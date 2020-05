Las mujeres somos distintas. Más allá de la diversidad de vidas, clases sociales, edades, religiones, educación, razas y por qué no, suerte; hay un momento en común en la vida de todas nosotras: el instante en que descubres que te pueden violentar sólo por ser mujer. He visto y veo también ahora a muchas chicas que se empiezan a tapar, a esconder su cuerpo como pueden de las miradas, ni bien se dan cuenta de esto. He visto adolescentes usando buzos enormes con casi treinta grados. No hay como la adolescencia para cargar con un cuerpo peligroso. Algunas niñas descubren esto de pequeñas. Me acuerdo que para mí el descubrimiento llegó con el caso María Soledad Morales. Un mensaje claro en el cuerpo de una chica que tenía sólo 5 o 6 años más que yo en ese momento cuando volvía a todo lo que da de la escuela para encender la televisión de 4 canales y ver en el noticiero las acciones impensables hasta ese momento, llevadas a cabo contra ese cuerpo. Ana, el personaje central de Catedrales, tiene la misma edad final de María Soledad y descubre la violencia hacia nuestros cuerpos de la misma manera en que Edipo encuentra a su padre en el cruce de un camino. Pero es Ana quien se hace cargo de la tragedia, es siempre la niña de diecisiete años la que pone el cuerpo sacrificial.