Me duele todo lo que no puedo hacer en estos días. Me asusta que la gente enferme y muera. Me preocupan los que menos tienen. Pero yo, en mi particular situación, trato de no justificarme. Creo que mucho de lo que no puedo hacer tampoco podría hacerlo si no estuviésemos en cuarentena. La cuarentena y el virus pueden convertirse en los perfectos culpables de todos nuestros males. Trato de no engañarme. Sé que muchos de esos males no provienen de la coyuntura que nos toca vivir. Son cuestiones que ya estaban en mí pero que en el devenir del cotidiano, cuando creemos que todo está bien, se disimulaban o se sobrellevaban mejor. Mi dificultad para concentrarme, mi incapacidad para perseverar en determinadas tareas, mi defectuosa manera de vincularme con otros y otras; de estas y de muchas más cosas no tiene la culpa el coronavirus ni la cuarentena. Tampoco es una época en la que siento que merezca yo ningún castigo por eso. Pero si algo encaja como nunca en nuestra sociedad es el concepto de Cultura Líquida de Bauman. No completo nada, no acabo nada, no profundizo en nada, no termino de leer ningún libro, no llego al final de ninguna nota de fondo, empiezo un escrito y lo dejo por la mitad. Porque este libro me aburre pero seguro que el próximo me entretiene, porque esto que estoy escribiendo es una pavada y seguro que a la tarde se me ocurre una idea mejor, y así con todo.