Pero antes está Shakespeare. Murder most foul es una frase que le dice el fantasma del rey Hamlet a su hijo, el príncipe Hamlet cuando se encuentran en la explanada del castillo. Hasta ese momento se sabe que el rey murió mientras dormía una siesta en su huerta. El príncipe Hamlet está devastado por la muerte de su padre y por el inminente casamiento de su madre, Gertrudis, con el hermano del rey muerto, Claudio; quien en ese mismo acto se corona rey de Dinamarca. Son unos soldados que vigilan por la noche el castillo los que ven al fantasma y Horacio, el mejor amigo que haya existido en la literatura, acompaña a Hamlet, incrédulo, a encontrarse con el espectro de su padre. Allí, una figura desolada y acosada por sus pecados sin perdonar le cuenta a Hamlet que todo había estado planeado, y que el asesino ahora llevaba su corona. “El asesinato más cruel, abominable y extraño” llora el fantasma (“Murder most foul, as in the best it is, but this most foul, strange and unnatural”) Luego, unos versos más adelante, Dylan se refiere a JFK como “El rey”.