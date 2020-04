Apenas enterado de que comer sopa de murciélago no era una buena idea, les propuse arrancar por el de Camus. Muchos lo habían leído, pero ya sabemos que eso no importa porque un libro no es un libro, es cientos de miles a la vez. ¿Acaso es lo mismo leer El viejo y el Mar en un living en Caballito que en el malecón de La Habana? ¿Es El Guardián el Centeno el mismo libro si uno tiene un hijo adolescente que si no? ¿Es lo mismo leer las desventuras del doctor Rieux y su equipo en el medio del Coronavirus que en el colegio? No, claro que no. Así que aquí estamos, viendo cómo los médicos de Orán sacrifican todo en nombre de la eficacia y se organizan para atender como pueden a miles de nuevos enfermos por día, infectados por una rata, por cierto: un murciélago sin alas.