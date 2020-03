-Hay dos situaciones diferentes en ese libro. Una es un episodio real, cuando sucedió la primavera árabe en África, que tuvo una reacción muy amplia en todo el Continente. Y en Angola los grupos jóvenes comenzaron a organizarse y a hacer manifestaciones pidiendo democracia. Y en determinada altura, 15 de esos jóvenes son apresados, eran parte de un club de lectura. Ya era un gran movimiento entre los jóvenes creadores, artistas plásticos, escritores, cineastas pero curiosamente la generación precedente no participó en ese movimiento. Yo participé muy activamente, porque creí que estaba obligado a participar de ese movimiento de resistencia. Me impresionó mucho en esa época la fractura etaria, que las generaciones más viejas, que los que habían luchado por la Independencia no consiguieron asociarse a los jóvenes. Entonces ese movimiento pro democracia contó sobre todo con la participación de los jóvenes y a mí me impresionó tanto que quise escribir un libro mostrando eso, intentando explicar, para mí mismo y para intentar comprender al otro, para intentar comprender mi propia generación y las más viejas, por qué se distanciaron de los jóvenes. Por otro lado tenía un gran interés en escribir sobre los sueños. Porque los sueños siempre me ayudaron a escribir. Desde siempre sueño mucho. Siempre soñé con redes completas de historias. El personaje de El vendedor de pasados lo soñé completo. Sueño con personajes, los personajes me persiguen. He soñado con títulos de libros, y redes, comunidades, universos. Tengo un diario y voy tomando notas y a veces encuentro que sueños enteros se pueden usar en la literatura pero otros son tan distantes de mi universo que no entiendo cómo pude soñar eso. Siempre estoy intentando comprender por qué es que soñamos, y para qué son los sueños, cómo los sueños modifican la realidad o nos preparan. Y así es que terminé escribiendo este libro que en un punto es acerca del sueño como motor de transformación.