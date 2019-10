—Cuando escribí El otro pie de la sirena, yo estaba tomado por ese misterio, que era la forma en que los mozambiqueños olvidaron la guerra civil que terminó en 1992 y que, en 16 años, causó un millón de muertos. Yo creía que, inclusive después de la paz, esa herida iba a permanecer abierta. No fue así. Como una esponja mágica, los mozambiqueños decidieron olvidar. Habíamos sido asaltados por una amnesia colectiva: lanzamos al olvido la lucha de liberación nacional y, más que eso, olvidamos la esclavitud. Esa desmemoria es larga y comprueba que somos peritos en el arte del olvido. Pero la duda que me inquietaba era: ¿de dónde nace tanta competencia en el olvido? ¿Por qué ese sistemático borrar los vestigios del tiempo? La respuesta más simple está en la ausencia de la escritura. Esta es, ciertamente, la gran justificación. Pero no puede explicar todo; precisamos otra hipótesis. Creo que esa hipótesis alternativa podemos resumirla de la siguiente manera: olvidamos nuestras guerras porque, en todos esos conflictos, no estuvimos todos del mismo lado. Los olvidamos porque en todos ellos nos distribuimos entre vencidos y vencedores. La misma dificultad nos hizo olvidar el drama de la esclavitud, porque fuimos, al mismo tiempo, esclavos y esclavistas. En suma, somos hoy una misma nación no apenas porque comulgamos una misma memoria, sino también porque olvidamos las mismas cosas de la misma manera.